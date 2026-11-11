Concòrdia vol evitar que el voluntariat substitueixi llocs de treball remunerats i reforçar els drets dels participants

Concòrdia presenta una dotzena d’esmenes al Projecte de llei del voluntariat d’Andorra per tal de reforçar els drets de les persones voluntàries i ampliar les garanties en el desenvolupament de les seves activitats. En aquest sentit, el grup parlamentari planteja mantenir el caràcter altruista del voluntariat i evitar que es pugui utilitzar per substituir llocs de treball remunerats, cobrir necessitats permanents de personal o reduir costos de contractació.
La formació també pretén reforçar la protecció dels voluntaris i dels destinataris de les activitats, plantejant que les entitats delimitin l’accés a les dades personals i garanteixin que només s’utilitzin per a les finalitats del programa o projecte corresponent, d’acord amb la legislació vigent. D’altra banda, pel que fa a les acreditacions identificatives, proposa limitar les dades visibles a les estrictament necessàries, així com restringir-ne l’ús al desenvolupament de l’activitat. Altrament, també reclama que les persones voluntàries que hagin de desenvolupar les seves tasques amb menors presentin un certificat d’antecedents penals.
Des de Concòrdia proposen incorporar mesures per facilitar la participació de les persones amb discapacitat i eliminar les barreres que en puguin dificultar l’accés
Així mateix, Concòrdia aposta per diferenciar les persones voluntàries que hi participen de manera regular de les que col·laboren puntualment. Addicionalment, proposa incorporar mesures per facilitar la participació de les persones amb discapacitat i eliminar les barreres que en puguin dificultar l’accés. Respecte als menors, les esmenes estableixen la necessitat d’una autorització prèvia dels representants legals.
Finalment, el grup aposta per garantir una cobertura asseguradora per a les persones que participin en missions de voluntariat a l’estranger i impulsar mesures de flexibilització dels horaris laborals per facilitar la participació en accions de voluntariat, especialment en dispositius d’emergència o de seguretat ciutadana.