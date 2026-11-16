Concòrdia reclama concursos públics per als càrrecs del CSJ i garanties per impedir ingerències de l’Executiu

Concòrdia ha presentat una vintena d’esmenes al Projecte de llei del personal del Consell Superior de la Justícia (CSJ) amb l’objectiu de reforçar la transparència en la selecció de personal i garantir la independència judicial. Així, reclamen que les places de secretari general i d’interventor es cobreixin mitjançant concursos públics basats en els principis de mèrit, capacitat, publicitat i concurrència, en lloc de nomenaments de relació especial. Així mateix, es planteja que aquests càrrecs tinguin mandats de sis anys, renovables una sola vegada, i que només puguin ser destituïts per causes concretes i justificades.
En aquesta mateixa línia, Concòrdia defensa que Govern no pugui accedir al contingut dels procediments judicials ni influir en l’assignació de recursos o en la resolució dels afers jurisdiccionals. D’aquesta manera, la formació considera necessari establir garanties perquè l’Executiu tampoc pugui condicionar individualment els treballadors de l’Administració de justícia per les seves actuacions en un procediment, amb la finalitat de preservar la independència del sistema judicial.
D’altra banda, també proposen equiparar els nivells professionals, els sous base i els límits de carrera entre el CSJ, l’Administració de justícia i l’Administració general. A més, reclamen que els treballadors que canviïn d’administració mantinguin l’antiguitat, els graus de carrera consolidats i els drets adquirits, així com una retribució equivalent a la que percebien anteriorment. Per facilitar aquesta mobilitat, es planteja la creació d’un portal comú d’ocupació pública que agrupi les convocatòries de les diferents administracions.
Concòrdia planteja la creació d’un portal comú d’ocupació pública que agrupi les convocatòries de les diferents administracions.
Pel que fa a les contractacions temporals, Concòrdia argumenta que les necessitats permanents s’han de cobrir amb personal funcionari i proposa limitar a un màxim de tres mesos els nomenaments d’urgència sense convocatòria pública. Addicionalment, demanen que el CSJ publiqui anualment el nombre de treballadors interins, els motius i la durada de les contractacions, les vacants pendents i el calendari previst per cobrir-les.
Finalment, des de Concòrdia s’aposta per reforçar la transparència dels processos de selecció mitjançant la incorporació d’una persona experta independent i un representant dels treballadors als comitès encarregats d’avaluar els candidats. També reclamen que els criteris de puntuació siguin públics abans de les proves i que els membres dels comitès declarin possibles conflictes d’interès. Pel que fa a la reorganització dels recursos humans, demanen que qualsevol mesura estigui precedida d’una diagnosi i una memòria econòmica i de gènere, sense que pugui comportar una reducció de les retribucions consolidades.