El grup parlamentari de Concòrdia ha presentat 25 esmenes al Projecte de llei per a la promoció privada d’habitatges destinats al lloguer assequible, entre les quals destaca la proposta d’ampliar de 15 a 30 anys el període mínim durant el qual els immobles beneficiats pels incentius públics hauran de mantenir preus assequibles. La formació considera que aquesta ampliació és necessària per garantir un retorn social durador de la inversió pública, defensant, doncs, que «les ajudes, avals i beneficis fiscals que es concedeixen amb recursos públics no poden derivar en un benefici temporal per al promotor dels habitatges».
Una altra de les qüestions que planteja Concòrdia és evitar que els incentius es concentrin exclusivament en les promocions de nova construcció, les quals poden beneficiar-se d’una subvenció del 10% de les obres i de diversos avantatges fiscals i urbanístics. «Les polítiques públiques d’habitatge no haurien de concentrar tots els incentius només en les noves promocions, sinó que també han de tenir en compte les persones propietàries que estan fent un esforç per mantenir un habitatge al mercat de lloguer assequible», apunta la formació, la qual proposa excloure dels ajuts els projectes ja iniciats o autoritzats abans de l’entrada en vigor de la llei, així com aquells que no acreditin que els incentius permeten generar oferta addicional.
«Les polítiques públiques d’habitatge també han de tenir en compte les persones propietàries que estan fent un esforç per mantenir un habitatge al mercat de lloguer assequible» – Concòrdia
Pel que fa a les condicions constructives, Concòrdia reclama eliminar les flexibilitzacions previstes en matèria d’eficiència energètica i nombre mínim d’ascensors, amb l’objectiu de mantenir els mateixos requisits que s’exigeixen a la resta d’edificacions: «Els habitatges destinats a lloguer assequible han de mantenir les mateixes garanties de qualitat, habitabilitat, accessibilitat i eficiència energètica que la resta», rebutjant així que els beneficis públics comportin una reducció d’aquestes exigències. A més, la proposta també busca evitar que els avantatges urbanístics previstos per als promotors condicionin les decisions dels comuns sobre el desenvolupament del territori.
Així, les esmenes, elaborades a partir del diàleg amb els comuns d’Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany, plantegen que cada corporació decideixi si aplica reduccions en les compensacions econòmiques per la cessió obligatòria de sòl, mantenint la cessió física quan correspongui i la possibilitat de suspendre llicències urbanístiques. Finalment, Concòrdia també vol facilitar la incorporació de les cooperatives d’habitatge, especialment les de cessió d’ús, sense condicionar-ne l’accés a un estudi posterior de viabilitat de Govern. En aquest sentit, argumenten que dites iniciatives «contribueixen a ampliar l’oferta d’habitatge fora del mercat especulatiu» i permeten desenvolupar models diferents de la promoció immobiliària convencional.