Concòrdia carrega contra la reforma de l’avortament per mantenir els metges sota l’amenaça de sancions penals

El grup parlamentari de Concòrdia ha presentat dues esmenes al projecte de llei de modificació del Codi Penal que preveu eximir de responsabilitat penal les dones que consentin o sol·licitin un avortament. La formació ha expressat la seva decepció amb la proposta de Govern, la qual considera insuficient després d’anys de debat sobre la interrupció voluntària de l’embaràs. En aquest sentit, ha retret a l’Executiu, en un comunicat, no haver avançat més en el reconeixement dels drets de les dones durant la legislatura.
Una de les principals discrepàncies se centra en la justificació de la reforma, ja que Concòrdia rebutja que la despenalització es fonamenti en la consideració de la dona «com a persona vulnerable», tal com recull el text original. Per aquest motiu, la formació ha plantejat modificar totes les referències de l’exposició de motius que presenten les dones com a subjectes especialment vulnerables. Segons ha defensat, la reforma hauria d’incorporar un canvi de concepte que superi aquest plantejament.
Considera que la reforma representa un petit avenç, però lamenta que no garanteixi l’accés efectiu a la interrupció voluntària de l’embaràs
D’altra banda, el grup parlamentari ha advertit que la proposta continua mantenint la responsabilitat penal dels professionals sanitaris que practiquin avortaments, fet que, al seu entendre, impedeix garantir l’accés efectiu a la interrupció voluntària de l’embaràs. Així, i tot i reconèixer que eliminar la penalització de la dona representa un petit avenç, considera que la modificació legislativa queda lluny de les expectatives i no resol les limitacions actuals.
Finalment, Concòrdia ha lamentat que Govern no hagi aprofitat el context institucional de l’inici de la legislatura per impulsar una reforma més ambiciosa. Doncs, segons ha exposat, existia una oportunitat per despenalitzar l’avortament també en el cas dels facultatius i, al mateix temps, preservar l’estabilitat institucional del país. Amb tot, el grup considera que corresponia a l’Executiu liderar aquest procés i trobar els equilibris necessaris, una responsabilitat que, ha denunciat, no s’ha materialitzat en el text presentat.