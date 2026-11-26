La renúncia de Ladislau Baró a encapçalar la candidatura de Demòcrates a les pròximes eleccions generals ha deixat la formació sense una alternativa treballada. «És cert que no s’ha treballat per buscar un pla B, perquè és veritat que no hi havia pla B», ha reconegut la cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, durant la roda de premsa posterior a la sessió de Consell de Comú, exposant que «és cert que hi havia un candidat que a tots ens agradava, però que ell, replantejant-se les coses, no ho ha vist clar i, per tant, ha dit que no».
En aquest sentit, i tot i admetre que Baró potser sí que ha trigat a comunicar la seva decisió, la cònsol sí que ha expressat la seva confiança en el procés que haurà d’afrontar ara la formació de cara als pròxims comicis. «Estem a l’espera de trobar una solució. Encara queden uns quants mesos per les eleccions, i jo penso que d’alguna manera trobaran un candidat i segur que serà un candidat en el qual podrem dipositar la nostra confiança, no en tinc cap dubte», ha reiterat Coma, qui també ha descartat entrar en la pugna per liderar la candidatura nacional taronja: «Si el Comitè Parroquial d’Ordino ho vol, seré candidata aquí», ha assegurat.
Qui també s’ha pronunciat sobre el procés de successió al capdavant de la candidatura demòcrata ha estat el conseller de la minoria, Enric Dolsa, el qual ha apuntat a l’actual síndic general, Carles Ensenyat, com l’única figura amb opcions de portar la formació a una victòria electoral. «Sempre he dit que si Demòcrates vol guanyar les eleccions, pot fer-ho amb un candidat que té, però sé que aquest no hi vol anar», ha afirmat, aprofitant per recordar la vinculació política amb Ensenyat, amb qui va participar en la creació d’Andorra pel Canvi: «Em sembla que és una persona, com diu el seu cognom, molt assenyada perquè pugui ser cap de Govern», ha exposat Dolsa, abans de matisar que «això no vol dir que jo participi amb Demòcrates».