Casal respon pel cas de la mare soltera desnonada: “Ningú s’ha quedat mai al carrer després d’un desnonament”

El Govern ha tornat a defensar la seva actuació en matèria d’habitatge i ajudes socials després que s’hagi tornat a posar sobre la taula el cas de desnonament d’una mare soltera amb fills a càrrec que ha perdut l’habitatge on vivia i que, segons va avançar un mitjà del país, actualment resideix a l’Arca d’Aixovall. En resposta a aquesta qüestió, el ministre portaveu, Guillem Casal, ha insistit que l’Executiu no s’ha de focalitzar en situacions concretes exposades als mitjans i ha remarcat la necessitat de tractar aquests casos “amb la màxima delicadesa possible”.
El ministre governamental ha fet aquestes declaracions en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, en la qual ha assegurat que“aquest no és el fòrum ideal” per analitzar casos particulars. Tot i això, ha volgut deixar clar que el Govern “no ha deixat mai ningú al marge” i que disposa d’un ventall d’ajudes socials adreçades a les persones que es troben en situacions de vulnerabilitat.
La dona va accedir a l’habitatge l’any 2022 amb un contracte de lloguer de 650 euros mensuals. Mesos més tard, però, se li va comunicar que l’immoble havia estat venut i que havia de deixar el pis
Cal recordar que el cas va transcendir públicament després que la Coordinadora per un Habitatge Digne en fes difusió a través de les seves xarxes socials. Segons la informació feta pública per l’entitat, la dona va accedir a l’habitatge l’any 2022 amb un contracte de lloguer de 650 euros mensuals. Mesos més tard, però, se li va comunicar que l’immoble havia estat venut i que havia de deixar el pis, ja que la nova propietària el destinaria a ús propi, l’únic supòsit legal que permet finalitzar el contracte.
Davant d’aquesta situació, la mare va iniciar els tràmits per accedir a un habitatge de lloguer assequible a través de l’Institut Nacional de l’Habitatge. Segons va explicar ella mateixa, va activar totes les vies disponibles i va obtenir una resolució favorable, ja que compleix els requisits establerts com a família monoparental. Tot i això, la resolució no s’ha traduït, de moment, en una alternativa residencial efectiva. “Ens trobem a data d’avui, a punt d’acabar el 2025, i no tinc pis”, va denunciar públicament.
Casal considera que aquesta qüestió particular no s’ha d’analitzar públicament i defensa que el Govern “no ha deixat mai ningú al marge”
En aquest context, Casal ha explicat que el Ministeri d’Afers Socials treballa de manera continuada en aquest tipus de situacions i que, si el cas està en seguiment, “s’actuarà de la mateixa manera que s’ha actuat sempre”. El ministre portaveu ha subratllat que l’acompanyament inclou ajudes econòmiques i suport personalitzat, i ha afirmat que “ningú s’ha quedat mai al carrer després d’un desnonament”.
A més, Casal també ha indicat que no hi ha, a hores d’ara, dades tancades sobre el nombre de desnonaments corresponents a l’any 2025, i ha insistit que les polítiques socials s’han d’analitzar des d’una visió global i no a partir de casos concrets exposats públicament. En aquest sentit, el ministre portaveu ha reiterat el compromís del Govern amb la protecció de les persones en situació de necessitat i ha defensat la tasca dels serveis socials, tot remarcant que l’Executiu continua atent a qualsevol situació que requereixi suport institucional.