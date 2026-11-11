Aval a la reforma de transparència del PS, tot i les reserves de Govern sobre fer públiques les declaracions patrimonials

Govern ha emès un criteri favorable a la proposició de llei presentada pel grup parlamentari Socialdemòcrata per modificar la normativa de transparència i govern obert, tot i considerar que la reforma hauria d’aprofitar-se per fer una revisió més àmplia del funcionament de la legislació actual. Així ho ha explicat el ministre portaveu, Guillem Casal, defensant la necessitat de reforçar la rendició de comptes i la confiança de la ciutadania en les institucions. Tanmateix, ha assenyalat que la modificació també representa una oportunitat per avaluar l’aplicació de la normativa des de la seva entrada en vigor, l’any 2021, i determinar si cal introduir-hi altres aspectes: «Hem d’avançar en transparència, però fent-de manera ordenada i jurídicament segura».
Una de les qüestions que l’Executiu considera necessari concretar és la incorporació d’un règim sancionador per als incompliments de les obligacions de transparència. En aquest sentit, Casal ha reconegut que la proposta es veu amb bons ulls, però ha alertat que caldrà definir quines conductes han de ser sancionables i com s’hauria de procedir en cada cas. Així, ha recordat que es tracta d’«una llei jove», motiu pel qual considera convenient analitzar-ne el funcionament global abans de determinar l’abast de les modificacions. El ministre també ha volgut precisar que Govern no presenta esmenes al text, sinó que emet «una valoració global i genèrica», la qual haurà de ser tinguda en compte durant el treball parlamentari en comissió.
Pel que fa a la possibilitat de fer públiques les declaracions patrimonials dels càrrecs polítics, el portaveu governamental ha mantingut les reserves de l’Executiu sobre aquesta mesura
Pel que fa a la possibilitat de fer públiques les declaracions patrimonials dels càrrecs polítics, el portaveu governamental ha mantingut les reserves de l’Executiu sobre aquesta mesura, tot recordant que actualment els responsables públics ja tenen l’obligació de presentar una declaració de patrimoni, la qual queda dipositada davant de notari i pot ser consultada en el marc d’una actuació judicial, per exemple, per investigar un possible enriquiment indegut. Tanmateix, ha assenyalat que Govern ja es va posicionar en contra de fer accessibles aquestes declaracions al conjunt de la ciutadania durant la tramitació de la llei original, davant la possibilitat que es produïssin consultes motivades per «interessos no suficientment legítims».
Cal recordar que la posició de l’Executiu arriba després que el PS presentés una proposta de modificació legislativa en constatar que el 46% dels indicadors de transparència analitzats no es compleixen íntegrament. Segons les dades de la memòria del 2025 de la Unitat de Transparència i Accés a la Informació Pública exposades pels socialdemòcrates, el 38% dels indicadors presenten un compliment parcial i el 8% registren un incompliment total. Davant d’aquesta situació, la presidenta del grup parlamentari, Susanna Vela, va defensar la necessitat de «passar d’una transparència formal a una que sigui efectiva», mentre que la consellera Laia Moliné va reclamar establir conseqüències legals per als incompliments de les administracions.