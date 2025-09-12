La commemoració de la Diada de Catalunya al Principat posa en relleu el paper estratègic de l’agricultura al país

La Delegació de la Generalitat de Catalunya a Andorra ha celebrat aquest divendres la segona edició de la Diada Nacional de Catalunya al Principat, amb un acte dedicat a l’alimentació, la cuina i la salut. La trobada s’ha fet al Centre Cultural La Llacuna d’Andorra la Vella i ha comptat amb la participació d’experts catalans i andorrans.
La delegada de la Generalitat a Andorra, Anna Vives, ha recordat que l’objectiu és que la commemoració de la Diada vagi més enllà de la part institucional i serveixi per tractar temes d’interès compartit. “Igual que l’any passat, hem volgut organitzar un acte amb contingut. Enguany, aprofitant que Catalunya és Regió Mundial de la Gastronomia, l’hem dedicat a la relació entre gastronomia i hàbits saludables”, ha afirmat.
Per la part andorrana, el director del Departament d’Agricultura i Ramaderia, Josep Maria Casals, ha explicat la feina que es fa al país per impulsar una agricultura sostenible i de qualitat. “Som un territori petit i mai no podrem ser autosuficients, però hem de continuar lluitant per diversificar el sector i diferenciar els nostres productes locals”, ha assenyalat. En aquest sentit, Casals ha afegit que l’agricultura juga un paper estratègic en el manteniment del paisatge i la biodiversitat d’alta muntanya, així com dels fons de vall.
L’acte s’ha iniciat amb la intervenció de Toni Massanés, director de la Fundació Alícia, qui ha posat en relleu el paper de la cuina com a element distintiu de la humanitat i la necessitat d’aplicar-hi ciència i responsabilitat per avançar cap a una alimentació més saludable i sostenible. “La cuina pot ser un motor per reforçar la salut i alhora per comprometre’s amb els productors de proximitat”, ha subratllat.
En la taula rodona també hi ha participat també la dietista i nutricionista Marta Pons, qui ha destacat la importància d’equilibrar els aliments propis de la cultura amb la funció de nodrir i aportar benestar. “Nutrició i gastronomia han d’anar de la mà, perquè menjar sa i gaudir del menjar és perfectament compatible”, ha remarcat.