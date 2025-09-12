Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • El director de la Fundació Alícia, Toni Massanés. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Diada de Catalunya a Andorra

La commemoració de la Diada de Catalunya al Principat posa en relleu el paper estratègic de l’agricultura al país

En un acte centrat en la relació entre cuina i hàbits saludables, Casals defensa diversificar el sector i diferenciar els productes andorrans

La Delegació de la Generalitat de Catalunya a Andorra ha celebrat aquest divendres la segona edició de la Diada Nacional de Catalunya al Principat, amb un acte dedicat a l’alimentació, la cuina i la salut. La trobada s’ha fet al Centre Cultural La Llacuna d’Andorra la Vella i ha comptat amb la participació d’experts catalans i andorrans.

La delegada de la Generalitat a Andorra, Anna Vives, ha recordat que l’objectiu és que la commemoració de la Diada vagi més enllà de la part institucional i serveixi per tractar temes d’interès compartit. “Igual que l’any passat, hem volgut organitzar un acte amb contingut. Enguany, aprofitant que Catalunya és Regió Mundial de la Gastronomia, l’hem dedicat a la relació entre gastronomia i hàbits saludables”, ha afirmat.

La delegada de la Generalitat a Andorra, Anna Vives, durant la seva intervenció. | Marvin Arquíñigo

Per la part andorrana, el director del Departament d’Agricultura i Ramaderia, Josep Maria Casals, ha explicat la feina que es fa al país per impulsar una agricultura sostenible i de qualitat. “Som un territori petit i mai no podrem ser autosuficients, però hem de continuar lluitant per diversificar el sector i diferenciar els nostres productes locals”, ha assenyalat. En aquest sentit, Casals ha afegit que l’agricultura juga un paper estratègic en el manteniment del paisatge i la biodiversitat d’alta muntanya, així com dels fons de vall.

El director del Departament d’Agricultura i Ramaderia, Josep Maria Casals, parlant amb els mitjans. | Marvin Arquíñigo

L’acte s’ha iniciat amb la intervenció de Toni Massanés, director de la Fundació Alícia, qui ha posat en relleu el paper de la cuina com a element distintiu de la humanitat i la necessitat d’aplicar-hi ciència i responsabilitat per avançar cap a una alimentació més saludable i sostenible. “La cuina pot ser un motor per reforçar la salut i alhora per comprometre’s amb els productors de proximitat”, ha subratllat.

En la taula rodona també hi ha participat també la dietista i nutricionista Marta Pons, qui ha destacat la importància d’equilibrar els aliments propis de la cultura amb la funció de nodrir i aportar benestar. “Nutrició i gastronomia han d’anar de la mà, perquè menjar sa i gaudir del menjar és perfectament compatible”, ha remarcat.

