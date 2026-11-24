En el marc de la Festivitat de Sant Francesc d’Assís, patró del Cos de Banders, ha tingut lloc la missa i la posterior commemoració a les dependències del cos. L’acte ha reunit a tots els membres del cos, així com dels representants d’altres administracions i entitats vinculades a la caça, l’agricultura i la ramaderia. A més, també ha comptat amb la presència del cap de Govern, Xavier Espot, i del titular de la cartera ministerial, Guillem Casal. En la seva compareixença, el director del cos, Ferran Teixidó, ha posat el focus en la necessitat d’ampliar els recursos materials i humans existents per poder donar resposta a l’augment que ha patit el servei en la darrera dècada.
Segons Teixidó, han passat de rebre 1.000 trucades a superar-ne les 3.500, xifra que representa un creixement del 250% del volum. Per tal de satisfer la creixent demanda, el director ha anunciat l’obertura d’una nova convocatòria per a dues places del cos, una vacant i l’altra de nova creació. «Amb aquestes vacants, serem 21 agents sobre terreny, a més del director i l’administrativa. La dada d’increment de trucades requereix la gestió de gairebé el 70% del cos. Sense disposar de més personal, difícilment podrem arribar a cobrir el servei», ha reclamat.
Pel que fa a la figura de la dona, Casal ha subratllat la implantació del Pla d’Igualtat amb l’objectiu d’incorporar agents femenines al cos. «Hem revisat el procediment del concurs respecte als requisits i les puntuacions per afavorir que les dones es puguin presentar a l’edicte i superar les proves, ja que també s’han adaptat totes aquelles proves vinculades a la condició física i a l’entorn natural», ha declarat. En aquest sentit, Casal també ha posat el valor els avenços aconseguits al llarg de la legislatura, especialment la millora de les condicions salarials «en un 7% de mitjana del sou base» i l’increment prop del 50% dels recursos destinats a inversió entre el 2023 i el 2020.
«Són passos per reforçar la capacitat del cos de ser més present al territori i de respondre a les responsabilitats que tenim com a països», ha remarcat. D’altra banda, durant la trobada s’ha retret homenatge a Albert Cabanes Ribó, un dels primers agents del cos traspassat recentment després de jubilar-se. En la seva memòria, s’ha projectat un breu vídeo commemoratiu.
Més del 30% d’Andorra és territori protegit
D’entre les fites més rellevants assolides pel Cos de Banders, en destaquen que més d’un terç de l’entorn natural del Principat està declarat com a espai protegit mitjançant la figura dels parcs naturals. Davant el perill que implica l’activitat turística per als ecosistemes naturals, el director del cos ha assegurat que «cada vegada més seran necessàries les normatives que garanteixin la sostenibilitat i el respecte envers aquests espais.» De fet, el ministre ha confirmat l’inici de la tramitació del projecte de llei per declarar el Parc Natural Nacional de les Valls de Canillo i Ordino «gràcies a la voluntat compartida entre les tres institucions per trobar un model de protecció adaptat a la realitat del país.»
En paral·lel, cal tenir en compte la participació d’enguany en el 7è Congrés Nacional dels Agents Forestals i Mediambientals a Espanya per tractar el seguiment i la gestió de la vespa asiàtica al país. «El retorn que hem rebut i les demandes de col·laboració dels països veïns evidencien la professionalització del cos com un referent del sector», ha celebrat Teixidó.
En la mateixa línia, ha ressaltat el reconeixement obtingut per la Generalitat de Catalunya per «l’actuació exemplar en la recerca i contenció de la pesta porcina africana», al Parc Natural de Collserola, així com les col·laboracions amb l’Oficina Francesa de la Biodiversitat en les tasques de recerca relacionades amb el furtivisme de la fauna salvatge. «Aquests reconeixements posen de manifest el compromís en la protecció del patrimoni natural, però també la vostra professionalitat i la capacitat de treball que tenim», ha conclòs.