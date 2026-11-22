L’actual cònsol menor d’Encamp, Xavier Fernàndez, ha expressat la voluntat d’encapçalar la candidatura d’Units per al Progrés (UP) a les pròximes eleccions comunals i optar al càrrec de cònsol major. Fernàndez aspira a assumir el relleu de Laura Mas, qui no pot presentar-se a un tercer mandat consecutiu per imperatiu constitucional, i considera que la seva possible candidatura representa un pas «natural» dins de la trajectòria que ha desenvolupat a la corporació. Segons ha explicat, ja ha traslladat aquesta intenció a diferents càrrecs de la formació, els quals compartirien aquesta percepció, i preveu formalitzar la proposta durant la pròxima reunió de l’executiva del partit, amb la mirada posada en el pròxim any electoral.
Fernàndez ha defensat que la seva candidatura permetria mantenir la continuïtat del projecte polític iniciat durant el mandat anterior amb Mas al capdavant del comú i que ha prosseguit amb ell exercint de cònsol menor. «Ens ajudarà a tancar una mica aquest cercle que vam començar», ha manifestat, tot apuntant que la seva intenció és assumir la candidatura i, en cas d’obtenir el suport electoral necessari, completar des del càrrec de cònsol major els projectes que encara quedin pendents. A més, també ha posat en valor la seva experiència dins d’UP, una formació «de la qual formo part des dels seus inicis», així com el recorregut institucional acumulat al Comú d’Encamp, on anteriorment havia exercit com a conseller comunal.
En aquest sentit, ha destacat l’aprenentatge adquirit durant els darrers mandats al costat de Mas i de l’antic cònsol menor Jean Michel Rascagneres. «Treballar al costat d’una persona com la Laura és molt enriquidor, he après molt», ha assegurat, alhora que ha afirmat que afronta la possibilitat d’assumir el relleu «amb moltes ganes». Pel que fa a les converses per configurar una possible plataforma de centredreta d’àmbit nacional, Fernàndez ha evitat posicionar-se en representació d’UP i ha assenyalat que correspon al president de la formació pronunciar-se sobre aquesta qüestió. Tot i això, ha confirmat que té coneixement dels contactes que s’estan mantenint, sense concretar-ne el contingut ni els possibles acords.