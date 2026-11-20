El Comú de Sant Julià de Lòria està duent a terme nous treballs de millora de les infraestructures hidràuliques a la carretera d’Aixirivall, amb una actuació que dona continuïtat a les obres executades l’any passat en aquest mateix àmbit. El projecte abasta un tram d’aproximadament 650 metres i inclou la renovació de la xarxa d’aigua potable i diverses intervencions a la xarxa d’aigües pluvials, amb l’objectiu de millorar les condicions de les instal·lacions i reforçar el servei d’abastament.
En concret, els treballs preveuen substituir la canonada existent, que havia registrat diverses fuites, per millorar el funcionament de la xarxa i incrementar la capacitat de subministrament d’aigua al poble d’Aixirivall. L’actuació compta amb una inversió de prop de 200.000 euros i un termini d’execució previst de 70 dies. Durant aquest període, la circulació a la carretera de la Rabassa es regula mitjançant un sistema de pas alternatiu per facilitar el desenvolupament de les obres.