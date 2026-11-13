Protecció Civil habilita un nou alberg provisional al Prat Gran d’Escaldes amb capacitat per acollir fins a 100 persones

El departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències ha ampliat la xarxa d’albergs provisionals del país amb la posada en marxa d’un nou equipament al Prat Gran d’Escaldes-Engordany, amb capacitat per acollir fins a 100 persones. L’espai està destinat a oferir allotjament temporal a ciutadans que hagin d’abandonar els seus domicilis com a conseqüència d’una emergència o catàstrofe, amb l’objectiu de garantir una resposta ràpida i organitzada davant de situacions que requereixin un reallotjament col·lectiu.
L’activació d’aquests albergs, però, es planteja com una mesura complementària als recursos d’allotjament ja existents. En aquest sentit, el director de Protecció Civil, Cristian Pons, ha explicat que «la seva activació es preveu en cas que els establiments hotelers amb els quals el Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències manté convenis de col·laboració no disposin de places suficients per atendre les necessitats de reallotjament derivades d’una situació d’emergència». La incorporació d’aquest nou dispositiu s’ha formalitzat mitjançant un conveni de col·laboració signat pel secretari d’Estat de Justícia i Interior, Joan Leon, i el conseller de Serveis Comunals i Aparcaments del Comú d’Escaldes-Engordany, Marc González.
«La seva activació es preveu en cas que els establiments hotelers no disposin de places suficients per atendre les necessitats de reallotjament derivades d’una situació d’emergència» – Cristian Pons
Pel que fa a l’organització interior, el nou alberg disposa d’una distribució pensada per facilitar l’atenció de les persones afectades i el funcionament dels equips d’emergència. El dispositiu preveu una zona de recepció i recollida de dades, una àrea d’assistència sanitària, un espai infantil i una zona de descans, entre altres serveis. Protecció Civil s’ha encarregat de proporcionar el material necessari per equipar la instal·lació i de definir-ne el funcionament operatiu. El pla d’actuació estableix tant la logística del muntatge com les funcions dels diferents equips que haurien d’intervenir en cas d’activació, a més de fixar els mecanismes de coordinació per garantir que l’habilitació de l’espai i l’atenció a les persones reallotjades es desenvolupin de manera ordenada.
En la presentació i el muntatge del nou dispositiu hi han participat 22 integrants del Cos de Voluntaris de Protecció Civil i 10 efectius de la Creu Roja Andorrana. Segons ha informat Govern, aquests desplegaments serveixen per comprovar sobre el terreny la distribució dels recursos, l’organització dels espais i la coordinació entre els professionals i voluntaris que haurien d’intervenir davant d’una emergència real. Així, amb l’entrada en funcionament de l’espai del Prat Gran, Andorra disposa de sis albergs provisionals. Els altres cinc es troben al centre esportiu del Pas de la Casa, al centre esportiu de Sant Julià de Lòria, a l’Escola Andorrana de Segona Ensenyança d’Ordino, al pavelló Joan Alay d’Andorra la Vella i a l’edifici Perecaus de Canillo.