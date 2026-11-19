La proposta del Comú d’Andorra la Vella per impulsar un projecte d’habitatge cooperatiu a Terra Vella ha generat discrepàncies durant la sessió, fet que ha acabat amb el conseller de la minoria, David Astrié, lamentant que la majoria hagi votat en contra de la proposta de construir directament habitatges de lloguer assequible, tot recordant que la corporació disposa de més de 27 milions d’euros de tresoreria i d’una parcel·la pública. En aquest sentit, Astrié ha defensat que la iniciativa hauria permès disposar d’entre 40 i 45 pisos en un termini de dos o tres anys i ha remarcat que «ens ha sorprès que un comú que ha basat la seva campanya en l’habitatge votés en contra d’aquesta proposta. Tenien els mitjans, tenien la parcel·la i hi havia una necessitat».
Tanmateix, el conseller de Demòcrates per Andorra ha aclarit que la minoria no s’oposa al model cooperatiu; de fet, aquest ha estat el principal motiu de la seva abstenció, però ha posat en dubte la concreció del projecte i els terminis d’execució. «No sabem quan estaran finalitzats els estudis jurídics, no sabem quin és el model de negoci ni les condicions de remuneració. Ens han parlat de 1.200 euros per família«, ha assenyalat, lamentant que el comú «segueix ajornant la construcció d’habitatges públics».
D’altra banda, des de la majoria, el conseller d’Habitatge, Marc Torrent, ha defensat que el model cooperatiu podria permetre agilitzar la construcció, ja que seria la mateixa cooperativa qui assumiria la contractació dels arquitectes i de l’empresa constructora. Tanmateix, ha reconegut que «encara no es poden concretar els terminis» i que el projecte està pendent d’un informe jurídic i de completar els estudis de viabilitat econòmica. Així, Torrent ha avançat que els estudis actuals preveuen la construcció d’entre 42 i 55 habitatges, una xifra que dependrà de les necessitats de les futures unitats de convivència.
Tanmateix, el conseller ha indicat que el comú estudia participar econòmicament en la cooperativa i que ja s’han iniciat contactes amb l’Associació de Bancs Andorrans per explorar les condicions de finançament. El model planteja un període inicial d’uns 30 anys per amortitzar el préstec bancari i una cessió d’ús de llarga durada, amb l’objectiu de garantir l’estabilitat residencial i evitar l’especulació.
Tallafoc al Solobre
Durant el consell també s’ha adjudicat la segona fase del tallafoc del bosc de Solobre per 671.850 euros i amb un termini d’execució de 14 mesos. Segons ha explicat el conseller de Serveis Públics, Medi Ambient i Patrimoni Natural, Jordi Cabanes, els treballs completaran un camí forestal d’1,4 quilòmetres que facilitarà la prevenció d’incendis, la gestió forestal i la creació d’un nou espai de passeig integrat a la futura Anella Verda.
D’altra banda, s’han aprovat millores al passeig del riu, entre Prat de la Creu i Prada Casadet, per 80.729 euros, els quals inclouen una font, enllumenat per als cirerers i sistemes de reg. Així mateix, s’ha ampliat en 70.577 euros la reforma de la voravia de la Baixada del Molí, fins als 423.750 euros, per millorar-ne l’accessibilitat, reubicar quatre fanals i substituir unes escales per una rampa. A més, Govern cedirà gratuïtament dues franges de terreny per ampliar la voravia i instal·lar-hi enllumenat públic.