Sant Julià de Lòria ha donat aquesta tarda el tret de sortida a ‘Laurèdia il·lusiona’, una nova iniciativa que neix «amb la voluntat de fer passejar la gent pel poble», tal com ha declarat la consellera de Turisme del comú, Judith López. «Amb la col·laboració dels diversos departaments comunals, volem que els visitants coneguin els diferents racons de Sant Julià, reactivant la vida de poble i el comerç local», ha afegit.
En aquest sentit, López ha assegurat que arran de l’èxit del Laurèdia floreix, inaugurat aquesta primavera, per Nadal s’han duplicat els espais, de manera que fins al 10 de gener, es poden recórrer 11 punts repartits per la parròquia amb dues llegendes lauredianes com a fil conductor que conviden a visitar els seus indrets. «En cada punt hi ha una activitat relacionada amb la llegenda, com una pregunta, endevinalla o joc. Una vegada es finalitza el recorregut, l’Oficina de Turisme obsequiarà els participants amb un petit regal», ha exposat.
Un dels altres atractius de la ruta són les decoracions nadalenques «de proximitat». La consellera ha remarcat que els diversos elements decoratius estan elaborats pels mateixos habitants de la parròquia, des dels alumnes de les escoles, gent de a peu, fins i tot set artistes locals hi han participat en el disseny i creació de les figures. Així, López ha posat en valor la implicació de la ciutadania en l’activitat laurediana, a més de celebrar que amb un pressupost baix, al voltant de 35.000 euros, es poden organitzar projectes engrescadors pel poble i el seu teixit comercial. En aquesta línia, ha afirmat que una vintena d’establiments s’han adherit al concurs de decoració d’aparadors del qual s’anunciarà el guanyador al gener.
Programació laurediana per Nadal
A banda de l’itinerari, Sant Julià encetarà demà un dels seus principals reclams nadalencs, la 47a edició de la Fira de Santa Llúcia que es durà a terme aquest cap de setmana, sent la més antiga de tot el Principat. Abans, els visitants podran gaudir del concert inaugural de Vibrand, donant lloc al vespre a l’encesa de llums, acompanyada d’un castell de focs artificials i l’espectacle de dansa ‘Encenem el Nadal‘ a càrrec de les Cheerleading Golden Isards i les gimnastes de la secció de rítmica de LauEspor. Altres activitats que tindran lloc al llarg del Nadal inclouen la visita del Pare Noel, el lliurament de la carta, el Caga Tió i la Cavalcada de Reis al gener, entre altres.