El Comú de la Massana ha presentat aquest dijous ‘Punt Amic’, un projecte que vol promoure l’autonomia dels infants i donar-los seguretat sense que hagin de disposar d’un telèfon mòbil en edats primerenques. La proposta neix arran de la reflexió d’una mare, preocupada per la seva filla de 10 anys que dubtava si era moment de comprar-li un mòbil o bé buscar alguna alternativa que li permetés moure’s amb més autonomia i sentir-se segura.
La iniciativa compta amb la participació d’una vintena d’establiments de la parròquia, com també de diversos edificis comunals, ubicats entre la Massana i altres nuclis urbans com Arinsal i Pal. Els establiments i equipaments adherits a la xarxa estaran identificats amb una enganxina. D’aquesta manera, els infants poden identificar fàcilment aquests espais i saber que, si es troben davant d’alguna dificultat, poden adreçar-se a qualsevol d’aquests punts per demanar ajuda.
La consellera de Comerç i Dinamització de la corporació, Elisabet Rossell, ha destacat especialment el component comunitari de la iniciativa, tot recordant que tradicionalment els veïns s’ajudaven els uns als altres sense necessitat de cap identificació. En aquest sentit, ha assenyalat que el projecte també serveix per recuperar aquesta confiança i reforçar els vincles entre els membres de la comunitat.
Així, Rossell ha remarcat que ‘Punt Amic’ no implica que els comerços assumeixin funcions d’emergència, sinó que actuen com a primer punt de contacte. Per això, s’ha establert un protocol d’actuació per saber com procedir en cada situació. A tall d’exemple, si un infant necessita contactar amb els pares, l’establiment l’ajudarà a fer la trucada. Si no disposa de cap dada de contacte, es podrà avisar el servei de Circulació perquè intervingui.
Valoració positiva dels centres educatius
La iniciativa ha tingut una bona acollida per part de les escoles de la parròquia. La directora de l’escola francesa, Elisabeth Cazeilles, ha posat de manifest la necessitat d’aquests projectes, tenint en compte un context en què cada vegada els infants tenen accés al telèfon mòbil a edats més primerenques. «Crec que és una molt bona iniciativa perquè veiem que cada any els nens tenen el mòbil més aviat i l’accés al mòbil vol dir també tenir accés a contingut que no està adaptat als nens i trobo que és una molt bona idea», ha afirmat Cazeilles.
Situacions com perdre la motxilla, despistar-se o no saber com contactar amb la família poden ser habituals. Com a exemple, Cazeilles ha relatat el cas real d’un alumne que havia de recollir les claus de casa d’una amiga i que, en no saber com resoldre la situació ni disposar de mòbil, va haver de demanar ajuda a un pare de l’escola. Segons la directora, ‘Punt Amic’ pot ajudar a donar resposta a situacions quotidianes com aquesta. Els centres educatius s’encarregaran de donar a conèixer la iniciativa als alumnes perquè sàpiguen identificar els Punts Amics i hi puguin recórrer si mai es troben en una situació en què necessitin ajuda.