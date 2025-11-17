La Massana aprova el POUP eliminant la possibilitat de construir deu habitatges en parcel·les de 2.500 metres quadrats

El Consell de Comú de la Massana ha aprovat aquest dilluns, de manera definitiv,a la modificació del Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP) que suprimeix la possibilitat de construir fins a deu habitatges en parcel·les de 2.500 metres quadrats a les zones residencials (ZR) i intermèdies (ZI). El canvi, que ja havia passat pel ple de forma provisional en la sessió anterior, rep ara el vistiplau final després de l’informe favorable de la Comissió Tècnica d’Urbanisme. La modificació entrarà en vigor tan bon punt es publiqui al BOPA.
El canvi rep el vistiplau final després de l’informe favorable de la Comissió Tècnica d’Urbanisme
Paral·lelament, el comú ha validat per unanimitat un suplement de crèdit de 120.000 euros destinat a encarregat els estudis tècnics necessaris per impulsar treballs d’urbanització i millora d’infraestructures a dues zones que arrosseguen dèficits importants: les urbanitzacions Costes de Giberga i Super Pal. En ambdues hi ha edificacions consolidades, però manquen serveis essencials o cal una actuació global per pavimentar i condicionar els vials.
La cònsol major, Eva Sansa, ha explicat que l’objectiu immediat és disposar d’un projecte sòlid abans d’avançar cap a les obres. “El que volem és tirar endavant el projecte per saber exactament quin és l’abast econòmic d’aquestes dues urbanitzacions”, ha afirmat, tot ponderant que “un cop tinguem el projecte, ens asseurem amb els veïns de la zona i, a partir d’aquí, decidirem si tirem endavant o no”.
Sansa ha subratllat que, tot i que un pla especial preveu el repartiment proporcional de les despeses segons la façana de cada parcel·la, el procés es troba encara en una fase “molt incipient” i que no es prendran decisions fins a conèixer els costos reals. «S’ha de licitar el projecte. Un cop licitat, s’hi haurà de treballar, i això seran uns mesos. Després, quan ho tinguem, ens reunirem amb els veïns afectats de la zona”, ha remarcat.
«S’ha de licitar el projecte. Un cop licitat, s’hi haurà de treballar, i això seran uns mesos. Després, quan ho tinguem, ens reunirem amb els veïns afectats de la zona” – Eva Sansa
Pel que fa a la situació actual, la cònsol ha detallat que a Super Pal hi ha una manca d’una urbanització que dificulta tasques quotidianes com la treta de neu o la gestió de la pluja. “Quan neva, és difícil fer una neteja correcta del carrer perquè hi ha molts forats. Quan plou, es formen basses enormes. El que volem és evitar aquesta situació”, ha dit.
A Costes de Giberga, on hi ha menys veïns, el problema és diferent. Es tracta d’un vial situat just després de la futura rotonda del desviament i al costat de la zona on avui també s’ha aprovat definitivament el Projecte d’Interès Nacional. La connexió amb l’Aldosa és, segons Sansa, un punt clau. “Creiem que és molt positiu que hi hagi aquesta futura connexió, perquè si algun dia fos necessari, per alguna emergència, s’hi podrien fer passar vehicles. A nivell de connectivitat és molt positiu».
Així doncs, en la mateixa sessió, el Consell també ha validat la modificació del POUP per adaptar l’últim tram pendent al Projecte d’Interès Nacional de la desviació de la Massana. A més, s’ha aprovat l’últim conveni necessari per a l’obra, relatiu a una petita parcel·la amb una estació transformadora, així com un suplement de crèdit per finançar part dels treballs de la desviació i ampliar un tram de l’enllumenat públic.