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  • L'església de Sant Miquel d'Engolasters. | Arxiu ANA
Alba Jiménez Ibáñez
Protecció del patrimoni

Govern anul·la el decret de l’entorn de protecció de l’església de Sant Miquel d’Engolasters per revisar-ne el procés

La suspensió del decret permetrà reprendre el procediment amb plenes garanties i esmenar les deficiències per assegurar-ne la validesa

Govern ha decidit declarar nul el decret que estableix l’entorn de protecció de Sant Miquel d’Engolasters, aprovat el passat 22 de juliol. Segons han informat des de l’Executiu, la decisió correspon a la voluntat d’evitar que els aspectes que cal corregir puguin afectar-ne la validesa i així poder restablir-lo amb totes les garanties, sense qüestionar els criteris tècnics ni els valors patrimonials del decret.

En aquest sentit, el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports treballa amb l’objectiu de dictar un nou edicte aviat, alhora que també té pendent l’aprovació del nou edicte respecte de l’entorn de protecció de la Casa de la Vall i de l’església de Sant Esteve, després que el Tribunal Superior de Justícia (TSJ) confirmés al juliol l’anul·lació del decret anterior.

En aquest cas es resoldran alguns punts sobre el procediment i, en ambdós casos, es reprendrà el tràmit en el punt en què correspon informar els propietaris afectats, de manera, que podran conèixer els criteris proposats i presentar al·legacions, si ho consideren convenient.

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