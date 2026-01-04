Els terrenys dels jardins de Juberri surten al mercat amb la possibilitat de construir amb “llibertat de disseny”

Una coneguda immobiliària d’Encamp ha anunciat a través de les xarxes socials la compra dels terrenys on encara estan situats els jardins de Juberri, a Sant Julià. En el vídeo publicat, el terreny es presenta com “una de les millors oportunitats per fer créixer el patrimoni”, tot destacant que es tracta d’una zona amb “molt poca oferta de sòl disponible” i fent referència a tres parcel·les que, en conjunt, sumen una superfície aproximada de 1.800 metres quadrats. Segons s’explica, aquestes estan ubicades en un entorn natural, envoltades de bosc i amb un alt grau de privacitat, en un indret on “cada vegada queden menys oportunitats d’aquest tipus”.
L’anunci posa l’accent en el potencial de revalorització de l’operació i assenyala que adquirir el terreny “no és només comprar terra, sinó assegurar valor a llarg termini”. A més, s’hi destaca la possibilitat de construir “al teu ritme” i amb “total llibertat de disseny”, en una zona on el sòl és qualificat com “l’actiu més escàs”. En aquest sentit, la immobiliària defineix la compra com “una inversió pensada per créixer amb el temps” i convida les persones interessades a visitar l’espai contactant-hi a través de les xarxes socials.
Cal recordar que el jardins de Juberri han estat objecte de debat els darrers mesos arran de l’augment de l’afluència de visitants i de les queixes veïnals associades a l’ús de l’espai. La situació va culminar, a principis de desembre, amb un acord entre els veïns de Juberri i la corporació comunal de Sant Julià per tancar els jardins tal com funcionaven fins ara i retirar-ne les escultures. En aquest sentit, el cònsol major, Cerni Cairat, va defensar que els jardins “mai van estar concebuts per a usos turístics” i que l’espai “fa anys que és insostenible”.
“Amb l’explosió de les xarxes socials, l’entorn s’ha massificat molt i mai ha estat adaptat a un volum tan alt de turistes”, va assenyalar, tot indicant que els veïns havien traslladat queixes de manera constant durant anys per problemes de mobilitat, aparcaments irregulars i manca de serveis bàsics. “És una zona que no estava pensada per acollir aquest volum de visitants”, va remarcar, apuntant que els vehicles sovint bloquejaven accessos i entrades a garatges particulars.
La decisió va generar una resposta contrària per part de la propietària de les escultures, Nicole Grignon, de 88 anys, qui va rebutjar el tancament previst per a l’estiu i va assegurar que no acceptava el pla de retirada. “Jo no estava ni informada i no penso retirar-ho tot en aquest temps”, va afirmar. Grignon va denunciar haver rebut pressions i comentaris que, segons ella, responien a interessos econòmics. “Em va dir que si jo moria, tot això havia de quedar per la gent d’aquí. Li vaig respondre que mai de la vida”, va explicar.
Paral·lelament, el malestar veïnal va quedar reflectit en diversos testimonis recollits. Dos residents de la zona van explicar que l’afluència s’havia tornat insostenible. “Els caps de setmana és un desastre. Tot el dia amunt i avall de cotxes i gent”, va assegurar un d’ells, tot afegint que “un dia fins i tot va venir un autobús i intentava girar aquí mateix”. Un segon veí va coincidir a assenyalar que “quan venien quatre persones no passava res, però ara s’ha massificat”, tot destacant que el carrer és privat i que la convivència s’ha complicat.