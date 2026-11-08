El Troc tanca la quarta edició amb 411 participants i unes 2.000 peces de roba aportades, un 34% més que a l’abril

La quarta edició d’El Troc ha aplegat 411 participants i ha recollit un total de 1.977 peces de roba i complements, valorades en 5.232 trocs. El mercat d’intercanvi, celebrat aquest divendres i dissabte al Centre de Congressos, ha permès donar una segona vida a 1.848 peces, en una iniciativa que promou la reutilització, l’economia circular i el consum responsable a la parròquia.
Pel que fa als intercanvis, els assistents s’han emportat 1.848 peces, amb un valor de 2.456 trocs. Les xifres representen un increment respecte a la tercera edició, celebrada l’abril, amb un 34% més de peces aportades i un augment del 23% en les retirades. L’organització de la jornada, a càrrec d’Andtropia, ha comptat amb la participació de 13 persones voluntàries, entre les quals joves del Rusc, i un equip tècnic de sis persones. Tots ells han col·laborat en les tasques de recollida, classificació i intercanvi de la roba al llarg de les dues jornades.