El Servei de Tràmits del Comú d’Encamp tornarà a Casa Comuna dilluns vinent, 23 de novembre. Després d’haver-se traslladat temporalment al Complex Esportiu i Sociocultural el mes de juny a causa de la remodelació de la planta baixa de Casa Comuna, la finalització dels treballs permetrà reprendre l’atenció al públic a la seva ubicació habitual, situada a la plaça dels Arínsols. A partir d’aquesta data, l’atenció seguirà l’horari habitual d’hivern: de 07.30 a 16.30 hores de dilluns a dijous i de 07.30 a 14.30 hores els divendres, també durant les vacances escolars i les vigílies de festius.
L’objectiu de la reforma ha estat transformar l’espai d’atenció ciutadana en un entorn més acollidor, funcional i connectat amb la ciutadania, seguint un disseny inspirat en la identitat, la història i el teixit social de la parròquia. En aquest sentit, el nou disseny s’inspira en elements tradicionals, alhora que recupera la idea de la reunió al voltant del foc, un element central de la cultura encampadana, per crear espais que fomentin la interacció, el diàleg i els vincles entre persones.
Aquest doble concepte es tradueix en una arquitectura contemporània amb materials naturals com la pedra, la fusta i la vegetació, els quals aporten calidesa i identitat a l’edifici. Entre les actuacions destacades, s’hi inclouen la reorganització dels espais de treball, zones d’atenció més properes i humanitzades, millora de la llum natural aprofitant els grans finestrals, així com la creació de nous espais polivalents per acollir activitats culturals i institucionals.