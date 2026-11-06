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  • Treballs al rec de l'Obac. | Comú d'Andorra la Vella
Sergi Gil Bosch
Intervenció

El Comú d’Andorra la Vella destina prop de 29.000 euros a reparar les fuites detectades al canal del rec de l’Obac

L’actuació permetrà reparar les deficiències de la canalització i i adequar diversos elements per facilitar les futures tasques de manteniment

El Comú d’Andorra la Vella ha adjudicat per 28.967 euros els treballs de reparació de diverses fuites detectades al canal del rec de l’Obac durant la campanya de rec d’aquest estiu. La intervenció se centrarà en el tram comprès entre les Lloses i els Marginets, on s’han identificat els problemes que fan necessària l’actuació.

La corporació comunal ha optat per una adjudicació directa a l’empresa Tomàs Fills i Companyia, SL – Tècniques i Control de Canonades (TICC), que s’encarregarà de reparar 42 metres lineals de canalització, retirar les arrels que afecten el conducte i adequar diversos elements per facilitar-ne el manteniment. Segons ha informat el Comú, les obres tindran una durada prevista d’aproximadament 15 dies i permetran actuar sobre les deficiències detectades durant la darrera campanya de rec.

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