El 17 de novembre es preveuen talls del subministrament d’aigua potable a Escàs per treballs de millora de la xarxa

El Comú de la Massana durà a terme demà, 17 de novembre, treballs de millora a la xarxa d’aigua potable amb l’objectiu de reforçar la seguretat i la continuïtat del servei a la zona d’Escàs. L’actuació connectarà la xarxa d’aigua potable del Salze amb la xarxa general de distribució. Aquesta intervenció permetrà disposar d’una xarxa més segura i millorar la capacitat de resposta davant de possibles incidències. Per poder executar els treballs serà necessari interrompre temporalment el subministrament d’aigua potable entre les 22.00 hores i les 03.00 hores.