Els consellers de Demòcrates per Andorra (DA) al Comú d’Andorra la Vella, David Astrié, Miquel Canturri i Rosa Maria Sabaté, han presentat aquest dimecres una proposta d’acord perquè la corporació assumeixi el finançament de la construcció dels habitatges de lloguer assequible de Terra Vella amb recursos propis. La iniciativa s’ha registrat perquè sigui inclosa en l’ordre del dia i sotmesa a votació en el Consell de Comú d’aquest dijous. Els representants demòcrates insten la majoria comunal a fer-se càrrec de la inversió i reclamen que, «d’una vegada per totes, assumeixi el finançament del projecte amb recursos propis», després dels diferents procediments impulsats fins ara per desenvolupar la promoció.
La formació justifica la petició per la situació del projecte durant l’actual mandat i assegura que «durant aquest mandat amb Sergi González com a cònsol, no s’han concretat cap dels procediments per desenvolupar la construcció de l’habitatge mitjançant la col·laboració publicoprivada». Astrié, Canturri i Sabaté sostenen que han transcorregut tres anys i diversos intents que qualifiquen de fallits sense que s’hagi avançat en la construcció dels pisos. En aquest sentit, assenyalen que la parcel·la continua en la mateixa situació i que això «comporta un retard en la posada a disposició dels habitatges» per a la ciutadania.
Els consellers també remarquen que la parcel·la de Terra Vella és de titularitat comunal i «representa una oportunitat per incrementar el parc d’habitatge assequible de la parròquia», en un context en què consideren que l’accés a l’habitatge és una de les principals preocupacions de la població. Pel que fa al finançament, argumenten que «la corporació té una situació de tresoreria favorable, amb una disponibilitat important de recursos financers per sobre dels 20 milions d’euros», una circumstància que, segons exposen, permetria «plantejar el finançament directe d’una inversió d’interès general com aquesta».
La proposta presentada pels tres consellers també inclou mesures per concretar l’execució dels habitatges. En particular, demanen que la Junta de Govern «impulsi, amb caràcter prioritari, els tràmits necessaris per convocar el concurs públic de construcció dels habitatges, amb l’objectiu de licitar les obres al més aviat possible». Així mateix, sol·liciten que s’estableixi un calendari de licitació, adjudicació i execució dels treballs, juntament amb la previsió econòmica corresponent. Els representants de DA, els quals asseguren haver defensat anteriorment el finançament directe en diversos consells de comú, insisteixen que el projecte «ha de constituir una prioritat en l’acció comunal».