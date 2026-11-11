El Comú de Canillo reorganitza el servei de treta de neu amb tres equips i un nou contracte de fins a sis anys de durada

El Comú de Canillo ha aprovat, durant el Consell de Comú un nou contracte del servei de treta de neu, el qual tindrà una durada inicial de quatre anys, amb la possibilitat de prorrogar-lo dos anys més. Segons ha explicat el cònsol major, Jordi Alcobé, el servei s’organitzarà en tres equips diferenciats per garantir la neteja de les carreteres durant la temporada d’hivern. En aquest sentit, ha aclarit que «un dels equips serà de titularitat comunal i s’encarregarà de cobrir el tram comprès entre Meritxell i la rotonda de Ransol«.
Pel que fa a les zones de més altitud, el comú ha adjudicat dos lots diferenciats a dues empreses privades. La primera zona correspon a l’àrea de Ransol, el Tarter i Incles, mentre que la segona inclou Soldeu i el Port d’Envalira. Alcobé ha explicat que les dues adjudicatàries s’intercanviaran els lots anualment per garantir un repartiment equilibrat de les tasques, tenint en compte les particularitats de cada zona.
Quant al cost d’aquests serveis, el cònsol ha declarat que no es pot establir un import exacte o definitiu, ja que la remuneració combinarà una quantitat fixa amb una part variable en funció de les nevades. «No podem dir que és un import fix d’adjudicació. Cada any serà un import diferent«, ha assenyalat. D’aquesta manera, les empreses rebran una quantitat fixa per garantir la disponibilitat dels equips i una compensació addicional segons les hores treballades i el tipus de maquinària utilitzada.