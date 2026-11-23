El cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, ha qüestionat la idoneïtat de destinar a habitatge de preu assequible un edifici situat a Ransol i ha plantejat a Govern una alternativa al Tarter, en un terreny que, segons ha explicat, sortirà pròximament a subhasta pública. Així, i en una entrevista al programa ‘Avui serà un bon dia’ d’RTVA, Alcobé ha rebutjat que la seva posició respongui a una oposició a l’habitatge assequible i ha assegurat que «Canillo ha estat una parròquia d’acollida de moltes persones. Hem passat de 3.000 a 6.000 habitants en 10 anys i això vol dir que molta gent viu a Canillo i treballa en altres parròquies».
En aquest sentit, el principal inconvenient que identifica el cònsol és la ubicació de l’immoble i les dificultats que podria comportar per als residents, especialment si treballen a les parròquies centrals. Alcobé ha explicat que ja va traslladar aquestes inquietuds a la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, quan va conèixer la iniciativa, i ha defensat que «hem de ser molt curosos quan plantegem projectes d’habitatge residencial a llocs com Ransol, el Tarter, Incles o Soldeu». «Les persones que van a aquests habitatges són persones que tenen la seva vida i la seva feina a Andorra la Vella, Escaldes o altres parròquies», fet que obliga a tenir en compte les necessitats de transport públic o serveis de proximitat.
«Hem de ser molt curosos […] Les persones que van a aquests habitatges són persones que tenen la seva vida i la seva feina a Andorra la Vella, Escaldes o altres parròquies» – Jordi Alcobé
Com a precedent, Alcobé ha recordat les dificultats per ocupar els habitatges de l’antic hotel Pellicer, tot i trobar-se en una zona més ben comunicada i pròxima als serveis del poble. «Ens va costar més de sis mesos de poder omplir i que semblava que ningú podia pujar a Canillo a viure en aquell moment», ha assenyalat. Així, el mandatari comunal ha remarcat que l’edifici es troba «a tocar d’una parada de bus, a 500 metres d’un supermercat i del poble de Canillo, del centre de salut i d’altres serveis», i ha plantejat que, si en aquestes condicions ja va costar trobar residents, «imaginem-nos el poble de Ransol, si fos l’Aldosa, si fos el Tarter o si fos Soldeu, perquè no és gens evident que es pugui desplaçar les persones fora del lloc on volen residir».
«El que no volem és que aquest edifici quedi buit perquè és una mala imatge per a la parròquia. Pensem que les necessitats de la població que pot accedir a aquest tipus d’habitatge assequible no estan cobertes perquè no té serveis de proximitat», ha reiterat el cònsol, tot detallant que «vam oferir una alternativa. Hi ha un terreny que sembla que aviat se subhastarà a la zona del Tarter, sota la presa de Ransol. Molt millor connectat, a tocar de la carretera general, supermercats i parades d’autobús». Segons ha explicat, es tractaria d’una parcel·la de dimensions considerables que permetria construir un nou edifici i fins i tot estudiar «una solució híbrida amb l’estació d’esquí per a altres tipus d’habitatges o d’aparcaments».
«Nosaltres pensem que les necessitats de la població que pot accedir a aquest tipus d’habitatge assequible no estan cobertes perquè no té serveis de proximitat» – Jordi Alcobé
Tanmateix, Alcobé sí que ha reconegut que aquesta opció exigiria començar la construcció des de zero, tot i assegurar que «seria un terreny molt millor situat i amb millors serveis que el de Ransol». «A la ministra no li vam dir que no comprés aquest edifici. Havíem de valorar si el cost que ens volien oferir era de mercat o no era de mercat. En qualsevol cas, pensem que era un cost molt elevat, però no ens vam posar en aquest tema, ens vam posar en la ubicació i els serveis que necessiten aquest tipus d’habitatges», ha afegit el cònsol, insistint que «l’habitatge s’ha de concentrar allà on la gent té el seu lloc de feina». A més, ha advertit que una política excessivament intervencionista sobre els lloguers pot acabar desincentivant l’oferta residencial i ha conclòs que els incentius a la construcció privada els «aplaudim, els defensem i els justifiquem al 100%».