Una Fira del Vehicle d’Ocasió que consolida la confiança

La setena Fira del Vehicle d’Ocasió de Sant Julià de Lòria ha tancat amb un èxit rotund: una vuitantena de vehicles venuts, una trentena més que l’any passat. Aquesta evolució no és casualitat, sinó fruit d’una bona organització, d’un canvi encertat de dates i d’un format que connecta amb les necessitats reals de la ciutadania. La ubicació al Nou Vial lauredià, l’aposta per vehicles de qualitat i l’ambient familiar han convertit la fira en molt més que una cita comercial: és un punt de trobada entre oferta i demanda, entre confiança i oportunitat. El fet que alguns concessionaris proposin repetir-la dues vegades l’any n’és una prova clara. A més, l’èxit de la restauració i de les activitats paral·leles, com el concert de dissabte, demostren que l’esdeveniment suma atractiu a la parròquia i enforteix el teixit econòmic i social. Iniciatives com aquesta mereixen continuïtat, suport i visió de futur.