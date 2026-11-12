Més d’un centenar d’empresaris de diversos països es donen cita en la tercera Jornada d’Internacionalització

L’Andorra Park Hotel ha acollit aquest dijous la tercera edició de la Jornada d’Internacionalització, organitzada per Andorra Business. La trobada ha aplegat més de 100 empresaris de diferents sectors i procedències amb l’objectiu que les empreses puguin avaluar els seus projectes d’expansió global amb especialistes que coneixen de primera mà els mercats exteriors en els quals es volen establir.
En aquest sentit, la jornada també ha servit per abordar les oportunitats comercials que ofereixen països com Alemanya, Àustria, Suïssa, Polònia, la República Txeca, Eslovàquia, el Marroc, Mèxic i El Salvador. L’acte inaugural ha estat a càrrec del secretari d’Estat d’Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Saura, qui ha definit l’esdeveniment com un «aparador d’oportunitats» per al creixement internacional de les empreses andorranes per així enfortir l’economia del país aportant talent a l’exterior.
«Les empreses volen explorar nous horitzons a través del ‘networking’, primerament amb el mercat europeu per la proximitat i després arribar a altres destinacions llunyanes com Amèrica Llatina i Àsia», ha mencionat. Pel que fa a Europa, el secretari ha apuntat que «l’entrada en vigor de l’Acord d’associació amb la UE facilitaria l’accés» en aquest mercat. Tot seguit, ha tingut lloc la conferència sobre internacionalització d’Ivo Güell i les reunions individualitzades de les delegacions assistents amb els empresaris interessats a negociar-hi.
Un canvi de «paradigma»
En declaracions posteriors als mitjans de comunicació, la directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo, ha assenyalat «un canvi el paradigma en els últims 10 anys» en relació a petites empreses que ja es veuen «obligades» a internacionalitzar-se pràcticament des que neixen. «Fa una dècada, només les empreses grans podien plantejar-se ser internacionals perquè tenien més oportunitats. Ara, la tendència s’ha invertit: com més petita és una empresa, és més àgil internacionalitzar-se, fins i tot les ‘start-ups’ o empreses emergents», ha afirmat.
En aquesta línia, Hidalgo ha argumentat que en funció del producte i la naturalesa de l’empresa ja han de ser internacionals quan es funden, especialment en el sector tecnològic per la seva facilitat de difusió a través de plataformes digitals i xarxes socials. «No és necessari desplaçar-se de manera presencial a cada mercat, sinó que el màrqueting digital ha permès poder internacionalitzar-se i establir xarxes des de qualsevol lloc. La qüestió clau és identificar on es troba el teu mercat i tenir el talent necessari», ha conclòs.