L’Empresa Familiar Andorrana (EFA) celebrarà el pròxim 27 de novembre la 24a edició del seu fòrum anual, sota el títol ‘França i Europa davant del nou ordre mundial’. La trobada reunirà prop de 180 assistents amb l’objectiu d’analitzar els reptes econòmics, polítics, tecnològics i geoestratègics que afronta Europa i posarà especial èmfasi en el paper de França i en la necessitat de reforçar les relacions econòmiques amb el país veí.
Durant la presentació, el president de l’EFA, Daniel Aristot, ha explicat que l’elecció de la temàtica respon a la voluntat de recuperar els vincles amb França després que el pes econòmic d’Espanya hagi guanyat protagonisme durant les darreres dècades. En aquest sentit, ha recordat que «fa 30 o 40 anys França tenia una presència comercial més important a Andorra», i ha defensat la necessitat de reprendre el diàleg amb el veí del nord. Així mateix, ha desvinculat aquesta reflexió del procés d’apropament d’Andorra a la Unió Europea mitjançant l’Acord d’associació, remarcant que el fòrum pretén abordar principalment els desafiaments de competitivitat del continent.
«Fa 30 o 40 anys França tenia una presència comercial més important a Andorra» – Daniel Aristot
El programa s’estructurarà en quatre blocs temàtics i comptarà amb la participació de l’exprimer ministre francès François Bayrou, qui reflexionarà sobre el paper del país gal en la construcció d’una Europa més sobirana. També hi intervindran la vicepresidenta i responsable d’Estratègia d’Airbus Defence and Space, Roser Roca, per abordar la competitivitat industrial i tecnològica europea, i l’expert en internacionalització i geopolítica xinesa Julio Ceballos, qui analitzarà la influència creixent de la Xina en l’economia mundial. Així, des de l’EFA consideren la necessitat de tenir en compte al gegant asiàtic a l’hora d’analitzar el futur d’Europa, subratllant que «Andorra, malgrat les seves dimensions reduïdes, no pot donar l’esquena a una economia amb tanta influència internacional«.
La jornada començarà a les 08.00 hores a l’Sport Hotel Village de Soldeu, amb la recepció dels participants i un esmorzar. La inauguració institucional tindrà lloc a les 09.00 hores i anirà a càrrec de la vicepresidenta de l’EFA, Paula Tarrado, i de la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor. La cloenda del fòrum serà a càrrec del president de l’entitat, mentre que el cap de Govern, Xavier Espot, intervindrà a les 15.00 hores per posar el punt final a la jornada.
Ciberatac a la CASS
Durant la presentació de l’acte, Aristot també ha posat sobre la taula el ciberatac que recentment ha patit la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Tanmateix, ha assegurat que des de l’EFA no es té constància de perjudicis concrets entre les empreses familiars. Tot i això, ha reconegut que qualsevol filtració d’informació procedent d’una empresa o institució pública és motiu de preocupació.