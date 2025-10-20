Els establiments inscrits al registre de comerç creixen un 2,1% i s’enfilen fins als 13.822 durant el tercer trimestre

El tercer trimestre de l’any s’ha tancat amb un total de 13.822 establiments actius inscrits en el registre de comerç i indústria, la qual cosa representa un increment de 290 establiments en relació amb els 13.532 establiments registrats a finals del segon trimestre de l’any 2025, és a dir, un augment del 2,1%.
Segons el sector d’activitat econòmica, i tal com publica el departament d’Estadística, destaca el nombre d’establiments que desenvolupen la seva activitat principal en l’àmbit del comerç a l’engròs i al detall, la reparació de vehicles de motor i motocicletes (3.309 establiments); les activitats professionals, científiques i tècniques (3.306 establiments); i el sector de la informació i comunicacions (1.352 establiments).
Pel que fa a la ubicació territorial, es detecta una concentració del 65,2% dels establiments entre les parròquies d’Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i la Massana. Per la seva banda, les parròquies d’Escaldes-Engordany i d’Ordino mostren l‘increment trimestral més elevat, amb el 3%, en un context generalitzat de creixements en totes les parròquies.
L’augment general registrat el tercer trimestre s’explica pel balanç positiu que durant aquest període ha presentat la creació neta d’establiments (290 més), identificada com la diferència entre les altes i les baixes, en inscriure’s 419 nous establiments i registrant-se 129 baixes. Els sectors que més han contribuït a aquest augment han estat les activitats professionals, científiques i tècniques (3,7% i 118 establiments nets més); informació i comunicacions (4,1% i 53 establiments nets més); i altres serveis (4,6% i 27 establiments nets més).
En termes comparatius amb el trimestre anterior, en el qual es van registrar 363 nous establiments, augmenta el ritme d’altes durant el tercer trimestre del 2025, experimentant així una variació trimestral positiva del 15,4% (56 establiments més). A més a més, a diferència del que passa amb les altes, les 129 baixes d’establiments registrades són inferiors als registres observats el trimestre anterior (169 establiments) i van representar una variació trimestral negativa del 23,7%.