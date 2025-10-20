Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Comerços a l'avinguda Meritxell. | Arxiu
El Periòdic d'Andorra
  • Empresa
Estadística

Els establiments inscrits al registre de comerç creixen un 2,1% i s’enfilen fins als 13.822 durant el tercer trimestre

Els més destacats són els que desenvolupen la seva activitat en l'àmbit del comerç a l'engròs i al detall, la reparació de vehicles i motocicletes

El tercer trimestre de l’any s’ha tancat amb un total de 13.822 establiments actius inscrits en el registre de comerç i indústria, la qual cosa representa un increment de 290 establiments en relació amb els 13.532 establiments registrats a finals del segon trimestre de l’any 2025, és a dir, un augment del 2,1%.

Segons el sector d’activitat econòmica, i tal com publica el departament d’Estadística, destaca el nombre d’establiments que desenvolupen la seva activitat principal en l’àmbit del comerç a l’engròs i al detall, la reparació de vehicles de motor i motocicletes (3.309 establiments); les activitats professionals, científiques i tècniques (3.306 establiments); i el sector de la informació i comunicacions (1.352 establiments).

Pel que fa a la ubicació territorial, es detecta una concentració del 65,2% dels establiments entre les parròquies d’Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i la Massana. Per la seva banda, les parròquies d’Escaldes-Engordany i d’Ordino mostren l‘increment trimestral més elevat, amb el 3%, en un context generalitzat de creixements en totes les parròquies.

L’augment general registrat el tercer trimestre s’explica pel balanç positiu que durant aquest període ha presentat la creació neta d’establiments (290 més), identificada com la diferència entre les altes i les baixes, en inscriure’s 419 nous establiments i registrant-se 129 baixes. Els sectors que més han contribuït a aquest augment han estat les activitats professionals, científiques i tècniques (3,7% i 118 establiments nets més); informació i comunicacions (4,1% i 53 establiments nets més); i altres serveis (4,6% i 27 establiments nets més).

En termes comparatius amb el trimestre anterior, en el qual es van registrar 363 nous establiments, augmenta el ritme d’altes durant el tercer trimestre del 2025, experimentant així una variació trimestral positiva del 15,4% (56 establiments més). A més a més, a diferència del que passa amb les altes, les 129 baixes d’establiments registrades són inferiors als registres observats el trimestre anterior (169 establiments) i van representar una variació trimestral negativa del 23,7%.

Comparteix
Notícies relacionades
Acord entre Andorra Digital i Salesforce per avançar cap a un model d’Administració Pública més eficient
Creand Assegurances Estalvi llança el primer pla de jubilació que replica índex internacionals de referència
Les criptomonedes guanyen pes a Andorra amb 1.800 milions de dòlars en actius digitals i nous serveis bancaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Empresa
Acord entre Andorra Digital i Salesforce per avançar cap a un model d’Administració Pública més eficient
  • Empresa
Creand Assegurances Estalvi llança el primer pla de jubilació que replica índex internacionals de referència
  • Economia, Empresa
Les criptomonedes guanyen pes a Andorra amb 1.800 milions de dòlars en actius digitals i nous serveis bancaris
Publicitat
Entrevistes destacades
Judith Casal
Expresidenta del grup parlamentari Socialdemòcrata
Josep Lluís Martí
Professor titular de filosofia del dret i política de la Universitat Pompeu Fabra
Xavier Surana
President de Somveïns
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu