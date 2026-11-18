Andorra Telecom ha superat els 36.000 accessos venuts d’eSIM Andorra, el servei de connectivitat mòbil adreçat a les persones que visiten el Principat i que permet disposar d’internet durant la seva estada sense necessitat de contractar una línia convencional. La companyia ha destacat els resultats comercials d’aquesta modalitat, la qual facilita l’accés a les dades mòbils des del moment d’entrada al país. En aquest sentit, l’operadora ha remarcat que «l’eSIM permet disposar de dades mòbils durant l’estada i contribueix a fer més fàcil l’accés a internet des de l’arribada al país».
Una de les dades que Andorra Telecom ha posat en relleu és que més de l’11% de les persones usuàries han adquirit el servei en més d’una ocasió, malgrat que es tracta d’un producte dissenyat per a visites puntuals i que només funciona dins del territori andorrà. La companyia considera especialment significatiu aquest percentatge de recurrència, ateses les característiques del servei, i assenyala que «una part important de les persones que tornen a Andorra tornen a escollir el servei durant la seva visita», una circumstància que relaciona amb la repetició de compra entre els clients.
Pel que fa a la satisfacció dels usuaris, el servei ha obtingut una puntuació mitjana de 9,28 sobre 10 en les enquestes efectuades per l’operadora. Aquesta qualificació correspon concretament a la predisposició dels clients a recomanar eSIM Andorra a altres persones, i no a una valoració global de totes les característiques del producte. La companyia ha explicat que «les enquestes de satisfacció atorguen a eSIM Andorra una valoració mitjana de 9,28 sobre 10 pel que fa a la predisposició a recomanar-lo a familiars o amistats».