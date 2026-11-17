La col·laboració assolida entre Andorra Recerca i Innovació (AR+I) i el Barcelona Supercomputing Center (BSC) fa un pas endavant amb el llançament del programa ‘Andorra Deep Tech’. La gerenta de l’entitat, Marta Domènech, la coordinadora de l’Àrea de Recerca, Laura Trapero, i la ministra Conxita Marsol han exposat el projecte, dissenyat per integrar la supercomputació i la intel·ligència artificial en el dia a dia del teixit empresarial andorrà. La iniciativa, emmarcada en el Pla Nacional per a la Innovació i la Diversificació Econòmica, neix amb l’objectiu de convertir Andorra en un laboratori real d’innovació capaç de desenvolupar i validar solucions d’alt nivell de complexitat tecnològica aplicades als entorns de muntanya.
A l’inici de la compareixença, Marsol ha posat en valor la riquesa de l’aliança, ja que «permet combinar les capacitats d’AR+I quant a talent, orientació estratègica, reptes reals i coneixement científic, amb les qualitats d’alta capacitat computacional i el coneixement científic avançat del BSC», un dels centres de referència europea de primer nivell. En la mateixa línia, Domènech ha destacat que aquesta unió «connecta el talent, la recerca i l’empresa amb un dels ecosistemes científics més avançats d’Europa», constituint un pas important per consolidar Andorra com un territori d’innovació i experimentació tecnològica.
Tres blocs de treball
Durant la presentació, s’han desenvolupat els tres eixos en què es basa el programa: formació, transferència de coneixements i capacitats ‘deep tech’. El primer d’ells se centra en oferir acompanyament a les empreses que ho desitgin a través de formacions sobre l’aplicació de la supercomputació en diferents àmbits (salut, tecnologies verdes, agricultura i transports) i ‘masterclass’ impartides per l’entitat catalana, a més de poder accedir lliurement a la plataforma oberta de dades del BSC. El programa també inclou actuacions especialitzades, com els serveis de consultoria personalitzada per facilitar l’adopció de tecnologies emergents i programes específics d’innovació.
D’altra banda, el segon eix s’enfoca a transferir coneixement amb la finalitat de connectar les necessitats i reptes reals de les empreses andorranes amb les capacitats científiques i tecnològiques del BSC per generar solucions innovadores. En aquest sentit, l’activitat principal consistirà a una jornada oberta en què les empreses han de plantejar reptes que es puguin resoldre amb tecnologia del centre computacional. El projecte guanyador s’haurà de presentar en un futur congrés que es durà a terme a Andorra.
El 9 de desembre tindrà lloc al Yomo Cèntric Hotel d’Andorra la Vella la ponència ‘Supercomputació i IA al servei de l’empresa i el territori’, oberta a empreses
Finalment, el darrer eix estudia el desenvolupament de capacitats ‘deep tech’, un ecosistema d’empreses emergents amb una base tecnològica i científica sòlida per impulsar innovacions amb potencial transformador. Aquesta línia preveu impulsar noves oportunitats perquè investigadors i professionals puguin desenvolupar coneixements avançats vinculats a la ciència de dades, la IA i altres tecnologies disruptives, reforçant alhora iniciatives ja existents d’AR+I, com el programa ‘Annexa’t’.
Abans de tancar l’acte, Trapero ha anunciat que el 9 de desembre tindrà lloc al Yomo Cèntric Hotel d’Andorra la Vella la ponència ‘Supercomputació i IA al servei de l’empresa i el territori’, oberta a empreses. Segons la coordinadora, l’esdeveniment comptarà amb una taula rodona d’experts per analitzar quins són els efectes de la supercomputació al sector empresarial andorrà. La jornada culminarà amb un ‘networking’ de diversos tècnics del centre barceloní que es reuniran amb els empresaris «que vulguin conèixer de primera mà els projectes que el BSC ha posat en marxa», ha conclòs.