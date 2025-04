Teixit empresarial

Andorra Business obre les inscripcions, a un màxim de 15, per a la 6a edició del Programa Growth

En total, les empreses rebran més de 70 hores de coneixement especialitzat amb un valor estimat de 15.000 euros per participant

Andorra Business ha obert la convocatòria per a la 6a edició del Programa Growth amb l’objectiu de continuar reforçant el teixit empresarial andorrà i fomentar el creixement sostenible de les empreses del país. Es tracta d’una iniciativa estratègica que ofereix acompanyament personalitzat, formació especialitzada i mentories de valor afegit a un màxim de 15 empreses seleccionades.

El programa, que s’ha consolidat com una eina clau per a l’escalabilitat i professionalització de les empreses andorranes, tindrà una durada de nou mesos i es desplegarà en dues fases diferenciades: una primera de diagnosi i selecció (abril – juliol) i una segona d’implementació (setembre – abril).

Així, cada empresa seleccionada disposarà d’un pla de creixement personalitzat, dissenyat a partir d’una fase prèvia d’anàlisi i diagnosi, que inclourà 40 hores de mentoria individualitzada en àrees clau com el màrqueting, la comercialització i les vendes internacionals o les finances, a més de 30 hores de formació grupal impartides per experts de primer nivell en les àrees principals del programa. També preveu més de nou hores de sessions complementàries en temàtiques innovadores o transversals per al desenvolupament empresarial.

En total, les empreses rebran més de 70 hores de coneixement especialitzat, amb un valor estimat de 15.000 euros per participant. El cost per a les empreses seleccionades serà de 800 euros més IGI, fet que reflecteix el compromís institucional amb la promoció econòmica. En aquest sentit, la directora de l’entitat, Judit Hidalgo, ha explicat que el programa “s’inscriu en l’estratègia de promoció empresarial d’Andorra Business, amb l’objectiu de potenciar la competitivitat, la innovació i l’obertura de nous mercats per a empreses locals”.