Govern ha aprovat l’actualització de les tarifes de peatge del túnel d’Envalira per a l’any 2027, les quals augmenten en un 4,2%. Els nous preus seran aplicables des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de l’any vinent. L’actualització anual de les tarifes dona compliment al contracte de concessió administrativa del Túnel d’Envalira, tenint en compte l’evolució interanual de l’índex de preus de consum (IPC) d’Andorra, Espanya i França corresponent al mes d’octubre, els quals són 4,70%, 4,90% i 3,40%, respectivament.
Així doncs, les noves tarifes queden fixades per als vehicles de classe 1 en 8,40 euros; per als de classe 2 en 14,80 euros; 16,90 euros per als de classe 3, i 21,20 euros i 5,10 euros per als de classe 4 i 5, respectivament.