El Centre de Català d’Escaldes es traslladarà a Prada Casadet i ocuparà les instal·lacions de l’Arxiu Nacional

El Centre de Català d’Escaldes-Engordany canviarà la seva localització a partir del curs vinent 2027-2028. El centre ocuparà els espais on es troba actualment l’Arxiu Nacional, situats a l’edifici de Prada Casadet a Andorra la Vella. Segons han informat des de l’Executiu, el trasllat es durà a terme durant l’estiu de 2027 per «evitar interrupcions en el servei que dona als usuaris de la vall central i permetre la correcta adequació dels nous espais», els quals quedaran buits després d’endur-se l’Arxiu a les noves dependències de la seu del Ministeri de Cultura, a l’antic Hotel Rosaleda d’Encamp.
D’aquesta manera, Govern ha afirmat que els usuaris podran començar el curs al setembre en el nou local, el qual disposa d’aules més grans i «més espai per a l’aprenentatge guiat». El canvi de localització es deu a la fi del contracte de lloguer del local actual, situat al carrer Esteve Albert 4 d’Escaldes-Engordany. En aquest sentit, el Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres la pròrroga del contracte, amb data prevista per al 30 d’abril del 2027, allargant-ho fins al 30 de juny per tal d’evitar «un trasbals en el correcte funcionament del curs escolar».
La demanda dels centres de català es triplica
Aquest trasllat respon a la necessitat de seguir oferint aquest servei a la ciutadania, tenint en compte que els centres de català han triplicat el nombre d’usuaris els darrers anys, concretament el de la capital atén prop d’un miler d’usuaris mensuals, xifres que evidencien l’interés creixent per aprendre la llengua oficial. En la mateixa línia, el Govern ha refermat el seu compromís per garantir que tothom pugui tenir eines i recursos gratuïts al seu abast per aprendre català. Actualment, les persones interessades disposen de centres a Canillo, Encamp, el Pas de la Casa, la Massana i Escaldes-Engordany. Paral·lelament, l’òrgan ja treballa en l’obertura d’un nou punt a Sant Julià de Lòria per completar la cobertura arreu del país.