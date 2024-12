Inicia la campanya per promocionar la candidatura del Coprincipat a Patrimoni Mundial

Aquest dilluns s’ha iniciat una campanya de promoció per donar visibilitat a la candidatura “Els testimonis materials de la construcció de l’Estat dels Pirineus: el coprincipat d’Andorra”, que aspira a ser declarada Patrimoni Mundial per la UNESCO. La iniciativa, impulsada conjuntament per Andorra, França i Espanya, arriba a poc més d’un any de la presentació oficial i s’emmarca en un dels moments de màxima afluència turística, el pont de la Puríssima.

La campanya, liderada pel Grup de Treball de Turisme i Cultura (GTCT), té com a objectiu posar en valor dotze elements patrimonials que expliquen la singularitat històrica del Coprincipat, com ara el Castell de Foix, el conjunt catedralici de la Seu d’Urgell, la Casa de la Vall, set esglésies romàniques i dos jaciments arqueològics d’Andorra. Aquest conjunt destaca pel seu valor universal excepcional, que reflecteix la creació i evolució pacífica d’un estat únic al món.

Per donar a conèixer aquesta candidatura, s’ha publicat un fulletó informatiu disponible en format físic i digital, mitjançant codi QR. Aquest material es distribuirà a punts d’informació turística i es promourà a través de les webs institucionals dels tres països participants, fent-lo accessible tant a turistes com a experts en patrimoni. Aquesta primera acció de promoció s’emmarca dins d’un pla més ampli que inclou el desenvolupament d’una plataforma de gestió per al futur reconeixement del bé.

La campanya coincideix amb el segon aniversari de la inclusió de la candidatura a la llista indicativa de la UNESCO dels tres estats, marcant una fase decisiva en el procés d’elaboració. Durant els propers mesos, es preveu ampliar les accions de comunicació per assegurar la solidesa de la candidatura, amb l’objectiu d’obtenir el reconeixement el 2025.

Aquesta proposta transnacional arriba en un moment en què la competència pel reconeixement de la UNESCO és intensa. En aquest context, Andorra, França i Espanya destaquen pel seu enfocament col·laboratiu i el valor històric dels monuments presentats, una estratègia que busca evitar situacions com la de la Seu Vella de Lleida, que recentment ha quedat fora de la llista de Patrimoni Mundial. La candidatura del Coprincipat aposta per posar en relleu un mil·lenni d’història pacífica, adaptació política i preservació patrimonial al cor dels Pirineus.