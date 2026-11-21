El Comitè de Mobilització Popular, impulsat pel Sindicat d’Habitatge d’Andorra i la Unió Sindical d’Andorra (USdA), ha anunciat una mobilització que preveu afectar el trànsit a la frontera amb Catalunya durant 24 hores, des de les 18.00 hores del divendres 4 de desembre fins a les 18.00 hores del dissabte 5. La convocatòria està condicionada al fet que Govern i els grups parlamentaris no assoleixin abans del 3 de desembre els acords reclamats en matèria d’habitatge. L’anunci arriba després que aquest divendres expirés el termini fixat pel Comitè perquè les institucions responguessin al document d’acords que els havia traslladat el passat 13 de novembre, arran de la reunió mantinguda amb la ministra d’Habitatge, Conxita Marsol.
Segons ha exposat el Comitè, la resposta de Govern i de la majoria parlamentària s’ha limitat a plantejar una reunió per a la setmana vinent, sense concretar cap posicionament sobre les demandes presentades. Davant d’aquesta situació, l’organització ha optat per mantenir l’afectació fronterera de 24 hores, malgrat que l’assemblea celebrada el 17 de novembre havia acordat valorar una mobilització més reduïda si detectava una predisposició real a negociar les reivindicacions urgents. Els detalls de l’actuació es comunicaran a Interior el pròxim dilluns, mentre que la manifestació convocada es mantindrà independentment del resultat de les negociacions. La marxa començarà a les 20.00 hores a la Rotonda de Govern i servirà, segons els convocants, per celebrar els possibles avenços i reclamar-ne el compliment o per continuar exigint solucions.
El Sindicat d’Habitatge ha recordat que les vuit demandes traslladades a les institucions són el resultat de tres anys de mobilitzacions, reunions i propostes formulades a partir de les reivindicacions de la ciutadania i de les persones afectades per la situació de l’habitatge. Durant aquest període, l’organització assegura haver fet arribar les seves propostes a Govern, a la Comissió Nacional de l’Habitatge i als diferents grups parlamentaris, amb la voluntat d’assolir solucions mitjançant el diàleg. Tanmateix, insisteix que fa mesos que adverteix que no acceptarà arribar al 2027 sense garanties per als llogaters.
En aquest sentit, el Sindicat considera que les reivindicacions plantejades disposen de vies d’aplicació i terminis concrets i que són assumibles tant políticament com jurídicament si existeix voluntat d’acord. Per aquest motiu, reclama recuperar l’esperit de consens que, segons l’entitat, va marcar les negociacions del 2023 i exigeix que els compromisos es formalitzin per escrit. L’organització remarca que el seu objectiu és aconseguir acords signats i no limitar-se a rebre promeses, especialment davant la proximitat del calendari previst per a la descongelació dels contractes de lloguer.
Pel que fa a l’actuació prevista a la frontera, el Comitè defensa que es tractarà d’una mobilització legal i pacífica, la qual vol coordinar amb el Ministeri d’Interior i que afectarà únicament un dels passos fronterers del país. Els organitzadors asseguren que es garantirà la circulació dels serveis d’emergència i que es tindran en compte les necessitats de les persones treballadores residents i transfrontereres. Així mateix, expliquen que estan treballant per reduir les molèsties derivades de l’afectació al trànsit i que l’anunci anticipat ha de permetre als ciutadans planificar els seus desplaçaments.
D’altra banda, el Sindicat ha criticat que el cap de Govern, Xavier Espot, hagi avançat que no permetrà una mobilització a la frontera abans que els convocants hagin presentat la comunicació prèvia i els detalls de l’actuació. L’organització considera aquesta posició intolerable i adverteix que, al seu entendre, posa en dubte l’objectivitat del procediment administratiu i afecta el dret de manifestació. Malgrat aquestes discrepàncies, el Comitè insisteix que manté oberta la via del diàleg i que la proposta de mobilització es planteja amb la voluntat de coordinar-ne les condicions amb Interior.
Paral·lelament, els impulsors de la convocatòria asseguren que continuen recollint les opinions de la ciutadania, incloses les de les persones que manifesten reticències davant una possible afectació fronterera. Segons el Comitè, a mesura que expliquen les demandes i les característiques de la mobilització, detecten una predisposició creixent a participar-hi. En aquest sentit, defensen que el moviment s’està reforçant i consideren necessari que les protestes tinguin la màxima repercussió possible davant el que qualifiquen d’emergència nacional en matèria d’habitatge, mantenint el compromís de minimitzar els inconvenients.
Una resposta
Al teu rigor es 0 aixi de cla teu dic