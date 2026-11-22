El president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, considera «raonables» les propostes que el Sindicat d’Habitatge d’Andorra (SHA) ha traslladat al Govern i defensa que la modificació de la llei de descongelació dels lloguers pot servir per incorporar-hi algunes de les reivindicacions de l’organització. La reforma, anunciada dijous, té com a objectiu adaptar el text a la sentència del Tribunal Superior. En aquest context, Escalé ha assegurat que Concòrdia donarà suport a la modificació perquè considera que és «una qüestió necessària», però també ha apuntat que representa «una bona ocasió per incloure algunes de les altres qüestions» plantejades, sempre que es faci «de forma assenyada».
Entre les mesures que Escalé considera adequades hi ha la creació d’un registre públic de la propietat, el reforç del compliment de la normativa i l’establiment de preus de referència no obligatoris. Pel que fa al primer punt, ha defensat que «és raonable parlar d’un registre de la propietat que sigui públic com ho és a Suïssa, on s’ha de pagar una taxa per consultar les propietats perquè la gent no faci safareig». També ha compartit la necessitat d’incrementar l’exigència en l’aplicació de la legislació vigent per evitar possibles incompliments. «No veiem quin és el problema en reforçar aquesta mesura», ha remarcat, mentre que sobre la possibilitat d’introduir preus orientatius per als arrendaments ha afirmat que «això pensem que no és negatiu».
«És raonable parlar d’un registre de la propietat que sigui públic com ho és a Suïssa, on s’ha de pagar una taxa per consultar les propietats perquè la gent no faci safareig» – Cerni Escalé
Una altra de les reivindicacions que el dirigent de Concòrdia veu favorablement és ampliar les condicions de protecció dels contractes de lloguer més antics. En aquest sentit, ha recordat que des del sindicat «es defensa també que se segueixin les mateixes condicions per als lloguers dels contractes anteriors a l’any 2022 que amb els contractes fins a l’any 2025», una proposta que, al seu entendre, encara hauria d’anar més enllà i incloure també els contractes signats durant el 2026. Escalé ha situat aquestes demandes dins d’un conjunt de quatre mesures que considera compatibles amb el funcionament del mercat immobiliari i amb la necessitat de reforçar la protecció dels arrendataris.
Pel que fa a les mobilitzacions anunciades pel Sindicat d’Habitatge, inclosa la possibilitat de tallar el trànsit a la frontera, Escalé ha demanat comprendre les reivindicacions que motiven aquestes accions. «Entenem el malestar que hi ha al darrere d’aquestes reivindicacions», ha exposat, abans de qüestionar la manera com considera que l’Executiu està presentant les protestes. En aquest sentit, ha defensat que cal «evitar caure en la caricaturització que intenta Govern de persones que volen fer mal al país tallant la línia de vida que és la frontera», en referència a les crítiques sobre la possible afectació de la mobilitat fronterera.