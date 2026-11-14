Tradició i gastronomia es retroben a la Massana sota la pluja amb la festa popular Lo Mandongo, vinculada al porc

La Massana ha viscut aquest dissabte una jornada de retrobament amb les seves arrels amb la celebració de Lo Mandongo, la festa popular i gastronòmica dedicada a la tradicional matança del porc. Malgrat la pluja, la convocatòria ha estat un èxit d’assistència i ha permès servir prop de 350 plats de trinxat i carn a la brasa sota el cobert cedit per l’Escola Francesa, un espai que ha garantit el desenvolupament normal de l’àpat.
L’elaboració del dinar ha requerit tres dies intensos de preparació i un desplegament notable d’ingredients de proximitat: s’han cuinat 60 quilos de salsitxa, 80 quilos de patata, 400 peces de panxeta, 400 talls de llom i 400 botifarrons. Un any més, la Confraria de Sant Antoni ha liderat els fogons amb un ampli equip format per cuiners professionals d’arreu del país i voluntaris, una implicació que els comensals han aplaudit destacant l’alta qualitat del menú.
Un pont entre el passat i el present
Més enllà de la taula, la jornada ha posat el focus en el patrimoni immaterial de la parròquia. La cònsol major, Eva Sansa, ha subratllat aquest doble vessant de la festa, explicant que, a banda de posar en valor els productes de la terra, Lo Mandongo permet «recuperar i compartir la nostra memòria». En aquest sentit, la projecció de la sèrie audiovisual ‘La Massana d’abans‘ ha omplert de gom a gom el Comú Vell. El documental recull els testimonis de la gent gran de la parròquia sobre els oficis, el paisatge i costums ja desapareguts, com l’ús de l’oli d’escurçó com a remei tradicional o les feines del camp i del bestiar que assumien els infants antigament.
L’animació de la festa també ha seguit aquest fil conductor intergeneracional. El grup de teatre de la Gent Gran ha posat la nota d’humor durant el dinar interpretant personatges de l’Andorra d’abans transportats per sorpresa a l’actualitat, arrencant les rialles del públic. La programació cultural s’ha completat amb l’actuació del músic i divulgador Ivan Caro, qui ha amenitzat la trobada amb danses tradicionals del Pirineu.