Tabak evita parlar de la classificació per no afegir pressió i reclama menys pèrdues per fer front a tot un Tenerife

El MoraBanc Andorra rebrà demà (19.30 hores) el Tenerife amb la necessitat de retrobar-se amb la victòria després de la derrota contra el Leyma Corunya. En la prèvia del duel, Žan Tabak ha assegurat que l’equip continua treballant amb intensitat i ha descartat centrar el discurs en la situació classificatòria, de la qual «no en parlem perquè no té cap sentit», defensant que els seus mantenen el compromís malgrat les errades comeses durant els partits. En aquest sentit, el tècnic tricolor ha insistit que afegir més pressió seria contraproduent: «Els jugadors no són ximples, són éssers humans com tots nosaltres i tenen molt clar on som i què està passant».
Precisament, la gestió emocional del vestidor ha estat un dels aspectes en què més ha incidit el croat, especialment després d’una derrota que ha reconegut que ha costat de pair. Així, segons ha mencionat, els primers entrenaments de la setmana han estat més complicats, però el grup ha aconseguit recuperar progressivament la dinàmica habitual. «En l’esport professional d’avui, diria que la part mental és el més important a gestionar», ha remarcat Tabak, qui considera que mantenir l’equilibri del vestidor és tan important com els ajustos tàctics.
«Els jugadors no són ximples, són éssers humans com tots nosaltres i tenen molt clar on som i què està passant» – Žan Tabak
Pel que fa al rival, l’entrenador de Split ha destacat la qualitat i la continuïtat del bloc canari, un conjunt que fa anys que manté una identitat de joc molt definida. És per això que ha valorat especialment la capacitat dels pirenaics per interpretar les situacions ofensives i trobar sempre una passada més. Davant d’aquest escenari, ha assenyalat dos aspectes que considera imprescindibles per competir: reduir les pèrdues de pilota i mostrar una defensa més contundent. «Durant tota la setmana hem treballat per veure si som capaços d’executar-ho contra un equip de tanta qualitat», ha incidit.
Finalment, quant a l’estat de la plantilla, Tabak ha confirmat que Rati Andronikashvili estarà disponible malgrat les molèsties que arrossega arran d’un cop rebut en l’últim entrenament abans del duel a Galícia. En canvi, Rafa Luz continua incorporant-se progressivament al treball del grup i encara no estarà en condicions de jugar, mantenint una baixa que complica especialment la rotació a la posició de base, envers la qual el tècnic ha reconegut que en determinats moments s’han vist obligats a recórrer a alternatives menys habituals.