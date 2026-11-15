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  • Cornella es lamenta en enforquillar abans del mur. | Christophe Pallot / Agence Zoom
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Esquí alpí

Xavier Cornella enforquilla abans del mur en el seu debut a la Copa del Món d’eslàlom de Levi i ja pensa en Gurgl

L'andorrà signa el 47è millor temps al segon parcial i destaca la millora en els trams plans, habitualment un dels seus punts més febles

Xavier Cornella no ha pogut completar la primera mànega de l’eslàlom de Levi (Finlàndia), en el seu debut a la Copa del Món, després d’enforquillar just abans d’entrar al mur. El tricolor, qui sortia amb el dorsal 77, havia començat amb bones sensacions, especialment en la part plana del recorregut, habitualment una de les que més li costa. De fet, ha aconseguit marcar el 47è millor temps al segon intermedi, però una errada posterior l’ha deixat fora de cursa abans d’afrontar el tram més favorable a les seves característiques.

«Una llàstima perquè he enforquillat just a l’entrada del mur i el dia pintava molt bé», ha lamentat l’esquiador de la FAE, qui ha reconegut que tenia moltes ganes d’afrontar la part més exigent del traçat. Tot i la decepció, ha fet una valoració positiva de la seva primera experiència al circuit mundial, destacant les bones condicions de la pista i la millora experimentada en els sectors plans, remarcant estar «content de l’experiència i d’aquesta primera posada en escena» i convençut que la feina feta durant la pretemporada acabarà donant resultats.

En aquesta mateixa línia, el responsable de l’equip nacional d’eslàlom, Fred Beauviel, ha valorat positivament l’actuació de Cornella, especialment per la intensitat mostrada abans de l’eliminació. «S’ha vist que ha anat amb molta gana i anava per tot», ha destacat el tècnic, qui considera que el pirenaic està preparat per competir en aquest nivell. La pròxima oportunitat arribarà el diumenge 22 de novembre a Gurgl (Àustria), on també competirà Carla Mijares, qui ahir va patir el mateix desenllaç.

Carla Mijares queda fora a la primera mànega de la Copa del Món de Levi i ja pensa en la pròxima cita, la de Gurgl

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