Verdú inicia els entrenaments a Copper Mountain per preparar el retorn a la Copa del Món el 29 de novembre

Joan Verdú ja ha començat els entrenaments a Copper Mountain, als Estats Units, on el pròxim 29 de novembre disputarà la següent prova de la Copa del Món de gegant masculí. L’esquiador andorrà i el seu equip van arribar a l’estació estatunidenca a finals de la setmana passada per preparar la represa de la competició, la qual continuarà amb una segona cita a Beaver Creek el 6 de desembre.
Verdú ha completat les primeres sessions d’entrenament divendres i dissabte, abans de descansar diumenge i reprendre l’activitat aquest dilluns. La previsió inicial és mantenir-se a Copper Mountain fins al 20 de novembre, encara que l’equip decidirà més endavant si continua a la mateixa estació o es desplaça a una altra, en funció de les condicions meteorològiques i de l’estat de la neu, la qual encara és escassa.
Pel que fa als horaris, les dues proves als Estats Units es disputaran a la tarda i al vespre en horari andorrà. Tant a Copper Mountain, el 29 de novembre, com a Beaver Creek, el 6 de desembre, la primera mànega començarà a les 18.00 hores i la segona està programada per a les 21.00 hores. Després de les dues cites estatunidenques, Verdú tornarà a Europa per afrontar les darreres competicions del 2026. El calendari preveu una prova a Val d’Isère el 12 de desembre i una altra a Alta Badia el dia 20. La primera cursa del 2027 tindrà lloc el 2 de gener a l’estació eslovena de Kranjska Gora.