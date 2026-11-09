Tabak lamenta la manca de duresa davant el Coruña: «Hem de continuar lluitant, no hi ha cap altra manera»

L’entrenador del MoraBanc Andorra, Zan Tabak, ha atribuït la derrota davant el Leyma Coruña a la manca de duresa física i defensiva dels seus jugadors, malgrat la capacitat de reacció que ha mostrat l’equip durant el partit. Després de caure sobre la botzina en un duel en què els tricolor han establert un nou rècord de triples a l’ACB, el tècnic croat ha lamentat les oportunitats desaprofitades i ha assenyalat que «hi ha diverses derrotes que són una qüestió de falta de duresa». Tot i el resultat, ha valorat positivament el caràcter dels seus homes, els quals han estat capaços de recuperar-se repetidament de desavantatges de cinc i sis punts.
«En termes d’execució, de bàsquet pur, crec que hem estat al nivell del Coruña i fins i tot l’hem superat», ha assegurat Tabak, abans de remarcar que les diferències han aparegut en el component físic. En aquest sentit, ha posat el focus en les 18 pilotes perdudes i en el fet que el conjunt local hagi superat el 60% d’encert en els llançaments de dos punts. «Si llancem triples amb més d’un 50% d’encert i perdem el partit, significa que hi ha algun altre aspecte en què estem fent les coses malament», ha advertit.
«En termes d’execució, de bàsquet pur, crec que hem estat al nivell del Coruña i fins i tot l’hem superat […] Des de fora només compten dues coses: guanyes o perds» – Zan Tabak
El preparador també ha volgut diferenciar els errors tàctics dels problemes d’intensitat que, segons el seu criteri, estan condicionant el rendiment de l’equip. «En cada partit hi ha errors defensius relacionats amb la tàctica, però hi ha coses que són molt simples», ha explicat, tot insistint que cal executar les accions amb més contundència. «No hi ha duresa física sense duresa mental. Això és veritat a la vida i a l’esport», ha afirmat, defensant que la plantilla ha de millorar l’execució dels sistemes sense perdre la capacitat de competir.
Malgrat la nova ensopegada, Tabak ha rebutjat que la situació esportiva del MoraBanc sigui motiu d’alarma, encara que ha reconegut el pes que tenen els resultats en el bàsquet professional. «Des de fora només compten dues coses: guanyes o perds», ha manifestat, tot afegint que, com a entrenador, ha de fer una anàlisi diferent perquè considera que l’equip està progressant partit rere partit. El tècnic també ha advertit de l‘impacte emocional de les derrotes i de les crítiques sobre els jugadors, especialment per l’exposició constant a les xarxes socials. «Ara hem de treballar molt dur per tornar-nos a aixecar», ha reconegut.
Pel que fa al futur immediat, l’entrenador croat ha assegurat que no està preocupat i que la seva prioritat és recuperar anímicament la plantilla i continuar treballant per revertir els resultats. «No estic preocupat. Tinc reptes. He de mirar vídeos, aixecar l’equip i continuar lluitant. No hi ha cap altra manera», ha sentenciat. Qüestionat, però, per la possibilitat d’adoptar mesures més dràstiques, Tabak ha deixat la qüestió en mans dels responsables del club: «Aquestes són per als qui són els meus caps».