Piqué critica l’RFEF per no notificar les sancions de l’FC Andorra a menys d’un dia del partit contra el líder, l’Almeria

Gerard Piqué ha expressat el seu malestar amb la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) per la manca de comunicació sobre les sancions de l’FC Andorra a menys de 24 hores del partit contra l’Almeria. El màxim accionista de l’entitat tricolor ha publicat un vídeo a les xarxes, mentre viatjava amb l’equip cap a terres andaluses, en què ha denunciat que el club encara no havia rebut cap notificació sobre els expedients disciplinaris de Jesús Owono, Efe Akman i Lautaro de León. «És una crítica constructiva perquè veieu en quina situació ens trobem ara mateix com a club», ha manifestat.
En aquest sentit, ha assegurat que l’entitat havia intentat aclarir la situació dels tres futbolistes per totes les vies possibles, fins al punt de contactar personalment amb el president de l’ens espanyol. «Estem a divendres, juguem demà i no sabem si estan sancionats o no», ha lamentat. A més, ha advertit de les conseqüències que pot tenir aquesta incertesa a l’hora de preparar el compromís, ja que deixar fora un jugador que finalment estigués habilitat per competir podria comportar que hagués de complir el càstig en una jornada posterior.
«És una crítica constructiva perquè veieu en quina situació ens trobem ara mateix com a club» – Gerard Piqué
Tanmateix, el vídeo s’ha enregistrat abans que l’FC Andorra conegués les sancions d’Akman i ‘Lauti’, tots dos castigats amb un partit. En el primer cas, per acumulació de cinc targetes grogues, mentre que el segon ha rebut la sanció arran de l’expulsió per doble amonestació contra el Tenerife, tot i el recurs presentat pel club contra la segona targeta. Pel que fa a Owono, la resolució del seu expedient continua pendent després que el Comitè de Disciplina ajornés la decisió davant les circumstàncies excepcionals que envolten el cas.
D’altra banda, ja s’ha confirmat la nova data del partit entre l’FC Andorra i el Mallorca, ajornat arran de la mort de Jesús de Miguel. El duel es disputarà el dimecres 9 de desembre, a les 21.00 hores, coincidint amb el Castelló-Eibar i el Granada-Tenerife, programats també per al mateix dia i a la mateixa hora. D’aquesta manera, els tricolor ja coneixen quan recuperaran el compromís pendent, mentre preparen la visita de demà a l’Almeria, la qual marcarà el retorn a la competició.