Durant la prèvia, sabent que seria el seu darrer duel com a tècnic de l’Inter d’Escaldes, només donava mèrits als jugadors. Ahir, després d’assolir una fita històrica vencent el Copenhaguen, Felip Ortiz ho va tornar a fer. El lleidatà, qui s’incorporarà a l’FC Botoșani romanès, va posar novament el focus en els seus durant la roda de premsa posterior al triomf per 2-0, el primer del conjunt escaldenc (i evidentment d’un equip andorrà) en una fase de lliga europea. «Ja no tinc paraules per als meus jugadors. La veritat és que ja no és guanyar un Copenhaguen, sinó com ho fan», va expressar, recordant que «han hagut de picar molta pedra» per arribar fins a aquest escenari.
El míster va voler destacar especialment el nivell mostrat pel conjunt blau-i-negre abans de les dues expulsions del conjunt danès. «Crec que, traient aquests minuts que hem parlat [els finals], hem portat el pes del partit», va defensar, recordant que contra l’Estrella Roja ja havien estat a prop de puntuar. «Sempre que perdo m’enfado. I quan deien que havíem jugat bé contra els serbis, doncs no, jo vull guanyar [va riure]. I avui crec que s’ha fet justícia amb tot el que intentem fer», va remarcar. En aquest sentit, va reivindicar que el futbol andorrà ha de tenir l’ambició de competir contra qualsevol adversari, més enllà de conformar-se amb oferir una bona imatge.
El desenllaç va tenir, a més, un component simbòlic, amb Faysal Chouaib marcant el segon gol des dels 11 metres a la mateixa porteria on havia transformat el penal que va donar a l’Inter l’accés a la Conference. Ortiz, però, va preferir posar l’accent en tot el camí recorregut fins aleshores: «Va començar amb un estiu molt dur, de molts entrenaments, de preparar moltes coses, de creure. I s’ha culminat aquí». En el balanç de la seva etapa al club, va agrair especialment la confiança de les persones que l’han acompanyat i la implicació d’uns futbolistes que van creure en la seva proposta des del primer dia. «M’han deixat treballar al 100%, ser jo i tenir les meves idees», va assenyalar.
I si Ortiz no va deixar de reconèixer la feina dels seus, els futbolistes tampoc es van oblidar d’ell en una nit que difícilment esborraran de la memòria. David López, autor de la primera diana, va voler dedicar-li unes paraules: «Vull fer una menció especial perquè ens ha donat molt, a mi personalment, ja que vaig arribar en un moment complicat, i li desitjo el millor perquè és un gran entrenador». Un sentiment compartit per Chouaib, qui va explicar que el vestidor havia afrontat el duel amb una motivació especial: «Hem fet un partidàs, concentrats des del primer moment, i era per dedicar-li al míster. Hem sortit amb tot i així ens ha sortit». El davanter també va reivindicar que l’equip havia estat fidel a la seva manera de jugar, amb el domini de la pilota com una de les claus del triomf.
Amb la primera victòria europea al sarró i a només un punt de les places d’accés a les eliminatòries, el vestidor no vol que la fita contra els danesos sigui el sostre d’aquesta aventura. «Per què no somiar amb un play-off ara a Conference? Al principi crèiem que podíem fer algun punt, potser guanyar. L’anterior jornada ho vam tenir molt a prop i avui hem demostrat que som l’Inter d’Escaldes», va reivindicar López. Anwar Hernández va anar en la mateixa línia, fent memòria que l’ambició ja existia abans d’aquest resultat: «És el que volem, anar pel play-off des que va començar. Sabem que som nous en aquesta competició i que serà complicat, però per això treballem». Sense Ortiz a la banqueta, els escaldencs encara hauran d’afrontar el Getafe i l’Århus per intentar allargar el seu recorregut continental.