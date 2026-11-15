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Pol Forcada Quevedo
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Ciclisme

Pi tanca la seva primera temporada d’XCM al lloc 191 del món i deixa en l’aire la continuïtat per manca de recursos

El ciclista aconsegueix la millor classificació nacional masculina en aquesta modalitat i aspira a entrar al top 100 mundial de cara el curs vinent

Oriol Pi ha tancat la seva primera temporada en la modalitat de cross-country marató (XCM) amb la 191a posició del rànquing mundial de la Unió Ciclista Internacional (UCI), la millor classificació històrica d’un ciclista andorrà en aquesta disciplina masculina. Tot i fer un balanç positiu del seu debut, Pi ha reconegut que la manca de recursos econòmics ha condicionat el seu calendari competitiu i ha deixat oberta la incògnita sobre la seva continuïtat la temporada vinent.

En aquest sentit, ha lamentat no haver pogut participar en totes les proves de la Copa del Món, una circumstància que li ha impedit sumar més punts i escalar posicions al rànquing. «Arribar a la posició 191 del món en el meu primer any en XCM és un resultat que valoro molt, sobretot per les condicions amb què he competit», ha manifestat en un comunicat. Així mateix, ha assegurat que amb més oportunitats de competir hauria pogut millorar els resultats, una situació que evidencia les dificultats per mantenir un projecte esportiu internacional sense prou suport econòmic.

«No he pogut disputar totes les proves de la Copa del Món per falta de recursos i crec que, amb més oportunitats de competir, encara podria haver millorat la classificació» – Oriol Pi

La temporada tampoc no ha tingut el desenllaç esperat, ja que Pi es va veure obligat a abandonar la Transvulcania Bike, disputada a l’illa de La Palma, quan només havia recorregut quatre quilòmetres. Una incidència mecànica va provocar que el canvi de la bicicleta quedés enganxat i acabés trencant el quadre, amb uns danys que van fer impossible continuar competint. D’aquesta manera, el ciclista ha posat punt final al curs abans del previst, després d’una primera experiència en la disciplina que considera satisfactòria.

De cara al 2027, l’objectiu de Pi seria entrar entre els 100 millors especialistes del món, tot i que ha advertit que la seva continuïtat dependrà de trobar nous patrocinadors i una estructura que li permeti afrontar un calendari més complet. «Tinc la motivació per intentar-ho, però he de ser realista: amb els recursos actuals no puc afrontar una altra temporada en aquestes condicions», ha reconegut. Per aquest motiu, considera imprescindible aconseguir més estabilitat econòmica per continuar progressant en el ciclisme de muntanya internacional.

Oriol Pi finalitza la 4 Stage MTB Race Lanzarote amb una setena posició Elit i amb la vuitena plaça de la general

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