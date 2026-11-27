L’Andorra ja ha començat a estudiar possibles incorporacions de cara al mercat d’hivern. Així ho va confirmar el tècnic tricolor, Carles Manso, durant la prèvia al duel de demà contra Las Palmas (14.00 hores). «És una de les coses que hem començat a parlar ja amb el Jaume [Nogués, director general] i amb la direcció esportiva del club», va mencionar el míster català, qui també va reconèixer que encara no s’ha identificat cap posició prioritària. «Tots els jugadors que puguin venir, que ens millorin l’equip, sigui la posició que sigui, seran benvinguts», va afegir. Cal recordar que el mercat d’hivern s’obrirà el 2 de gener i clourà el 2 de febrer.
En tot cas, les possibles incorporacions hauran d’anar acompanyades de sortides, tenint en compte que la plantilla té actualment totes les fitxes cobertes. «És obvi que necessitem que hi hagi sortides», va admetre Manso, apuntant que alguns jugadors no estan disposant dels minuts que voldrien. En aquest sentit, va assegurar que el club valorarà les diferents possibilitats que ofereixi el mercat per millorar el rendiment col·lectiu.
«No parlaria potser encara d’urgència, però sí que és evident que tenim una molt bona oportunitat per començar a aconseguir bons resultats» – Carles Manso
Preguntat per la situació de Jesús Owono, l’entrenador de Terrassa va valorar positivament que el porter hagi tornat a exercitar-se sobre la gespa, encara en solitari. Així, va esmentar que l’equatoguineà continua un procés de recuperació personal amb suport psicològic després de la tragèdia de Tenerife i que serà ell mateix qui marcarà els temps de la reincorporació.
Pel que fa al compromís contra Las Palmas, Manso va insistir en la necessitat de millorar l’eficàcia a les dues àrees per posar fi a una ratxa de cinc partits sense guanyar. Considera que el conjunt canari és un rival de molta qualitat, però confia que els seus puguin competir i començar a sumar victòries abans de Nadal: «No parlaria potser encara d’urgència, però sí que és evident que tenim una molt bona oportunitat per començar a aconseguir bons resultats».