L’entrenador de l’FC Andorra, Carles Manso, ha mostrat novament el seu suport a Jesús Owono i ha assegurat que comparteix les declaracions de Gerard Piqué i Jaume Nogués sobre la sanció de 12 partits imposada al porter, arran de la topada que va acabar provocant la mort de Jesús de Miguel. Ho ha fet durant la roda de premsa prèvia al duel de demà contra el Leganés (20.30 hores), en la qual el tècnic tricolor ha defensat que l’acció va ser fortuïta i que no existia cap intenció de provocar el tràgic desenllaç. Així, ha coincidit amb la postura expressada pel màxim accionista del club, qui va qüestionar públicament el càstig, i pel director general, qui va confirmar que el club no presentarà cap recurs contra la resolució.
En aquest sentit, el de Terrassa també ha mostrat comprensió davant les crítiques procedents del Tenerife, especialment després que alguns jugadors i aficionats qüestionessin les paraules de Piqué: «Al final és normal i nosaltres ho entenem, sabem que ells també ho estan passant molt malament, perquè han perdut un company, un amic, i això no ha de ser fàcil». Tot i això, ha insistit que les declaracions de l’exfutbolista blaugrana també han rebut mostres de suport i ha remarcat que des del vestidor es confia plenament en les intencions d’Owono. «Cadascú ho veu des de la seva opinió i totes són vàlides», ha manifestat, afegint que l’objectiu de l’entitat tricolor és continuar acompanyant l’equatoguineà «per no fer una segona víctima d’aquest succés».
«Al final és normal i nosaltres ho entenem, sabem que ells també ho estan passant molt malament, perquè han perdut un company, un amic, i això no ha de ser fàcil» – Carles Manso
Pel que fa a la situació personal d’Owono, Manso ha confirmat que l’FC Andorra manté un contacte constant, apuntant que encara no ha pres cap decisió sobre la seva tornada als entrenaments. Segons ha indicat, el porter considera que ara mateix necessita estar amb la família i les persones més properes, una decisió que el club respecta completament. És per això que el tècnic ha recordat que, mentre pren la decisió, el club li ha ofert tant suport psicològic com la possibilitat de reincorporar-se progressivament a l’activitat esportiva. En qualsevol cas, ha reiterat que no es forçarà el seu retorn i que serà el mateix futbolista qui decidirà quan se sent preparat.
Quant al compromís de demà davant els ‘pepineros’, Manso ha reconegut que els seus necessiten reaccionar i recuperar la solidesa defensiva per tornar a sumar una victòria. Doncs, ha insistit que els bons entrenaments no s’estan traduint en resultats i ha reclamat més regularitat durant els 90 minuts, especialment per evitar els gols encaixats als inicis dels matxs i les ocasions concedides en transicions. Pel que fa als efectius disponibles, Gael Alonso tornarà a la convocatòria per disputar alguns minuts, tot i que encara no està preparat per ser titular, mentre que Enes Sali té opcions de sortir d’inici després de la seva bona actuació contra l’Almeria.