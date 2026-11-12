Manso deixa en mans d’Owono la decisió de tornar a jugar mentre l’FC Andorra prepara la visita a l’Almeria

«Hem de donar-li aquest espai perquè se senti totalment lliure per prendre qualsevol decisió, voler tornar o no quan ell ho consideri oportú». Amb aquestes paraules, Carles Manso ha abordat aquest dijous la delicada situació de Jesús Owono, encara absent dels entrenaments de l’FC Andorra després de la mort del davanter del Tenerife Jesús de Miguel. En la prèvia del duel de dissabte contra l’Almeria, ha deixat clar que el club no pensa forçar cap decisió sobre el futur del porter, qui continua profundament afectat per la tragèdia. «Encara és d’hora per poder treure conclusions», ha remarcat el tècnic tricolor, recordant que resta pendent la resolució disciplinària de l’RFEF.
En aquest sentit, el català ha comentat que l’equatoguineà es troba acompanyat de la seva família, la parella, els amics i els representants, amb qui intenta gestionar uns moments especialment complicats. «Està molt tocat per la situació», ha reconegut en la línia el míster, qui ha insistit que la prioritat és respectar la intimitat del futbolista i oferir-li tot el suport necessari. Així mateix, ha volgut posar fre a les especulacions que han aparegut sobre una possible retirada: «Han sortit massa coses que no respecten el que ha dit o el que sent ell». Així mateix, ha assegurat que «no l’estem obligant a res» i que qualsevol decisió haurà de prendre-la Owono quan se senti preparat.
«L’ambient no és el que podia ser altres setmanes […] Ningú t’ensenya a viure aquestes coses i a gestionar-les» – Carles Manso
L’entrenador tampoc ha volgut oblidar la família de Jesús de Miguel, a qui ha traslladat novament el condol del club, especialment als seus pares, la parella i la filla, així com al Tenerife i a tota l’illa canària. Doncs, ha recordat que el desenllaç de la jugada no responia a les intencions d’Owono i ha defensat que, més enllà de la seva condició de futbolista, cal acompanyar-lo com a persona: «L’únic que hem de fer és estar a prop d’ell i intentar donar-li el màxim suport possible».
Pel que fa a la resta del vestidor, l’FC Andorra ha reprès aquesta setmana els entrenaments habituals després d’uns dies en què el cos tècnic havia optat per organitzar sessions voluntàries. La intenció, segons Manso, era que cadascú pogués gestionar el que havia viscut al seu ritme, sense imposar obligacions i amb la possibilitat de rebre suport psicològic tant individual com col·lectiu. «Ningú t’ensenya a viure aquestes coses i a gestionar-les», ha reconegut. I si bé ha admès que «l’ambient no és el que podia ser altres setmanes», també ha considerat que tornar a compartir el dia a dia està ajudant els jugadors a recuperar progressivament una ‘certa normalitat’.
«No l’estem obligant a res [a Jesús Owono] Han sortit massa coses que no respecten el que ha dit o el que sent ell» – Carles Manso
Precisament, sobre si hauria estat preferible ajornar també el compromís de dissabte, el de Terrassa ha reconegut que no hi ha una resposta clara. En aquesta línia, considera que totes dues opcions serien comprensibles, però també ha apuntat que reprendre la competició pot ajudar els futbolistes a no quedar atrapats en els records del que va passar: «Potser el que millor et va és intentar evadir-te de la situació, intentar jugar, intentar tornar a competir». Així, després de l’ajornament del duel del cap de setmana passat contra el Mallorca, els pirenaics tornaran a disputar un partit oficial aquest dissabte a les 18.30 hores al camp dels ‘indálicos’, actuals líders de la categoria.
En l’àmbit estrictament esportiu, el tècnic ha assegurat que la plantilla està físicament preparada, encara que ha reconegut que l’aspecte mental requereix una atenció especial. A més, ha advertit de la necessitat de corregir els errors defensius que han penalitzat l’equip durant les darreres jornades, especialment en les transicions i les accions que han acabat en penals. Davant tindran un Almeria que ha definit com un «equipàs», amb una plantilla de gran qualitat i capacitat per adaptar-se a diferents escenaris de partit. Malgrat la dificultat del desplaçament, Manso confia que els espais que pugui deixar el conjunt andalús permetin als seus generar ocasions i recuperar els resultats positius.