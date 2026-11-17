L’Open Mundo Pickleball Andorra, el qual se celebrarà aquest cap de setmana al pavelló del Prat Gran d’Escaldes-Engordany, ja compta amb 110 jugadors inscrits i preveu reunir unes 300 persones entre esportistes, familiars i acompanyants. Així s’ha anunciat durant la presentació de la competició, la qual acollirà les finals de temporada dels circuits Mundo Pickleball i Top Pickleball Tour. El responsable de l’organització, Carles Argemí, ha comentat que encara esperen incorporar una quinzena més de participants i que el termini d’inscripció s’ha ampliat fins dimecres a les 23.59 hores.
En aquest sentit, la cita reunirà jugadors professionals i amateurs de diferents països, entre els quals Espanya, Itàlia i Veneçuela, amb la presència destacada dels campions espanyols Pep Canyadell i Ignasi de Rueda, així com de la jugadora italiana Eliana Rodino. Per la seva banda, la consellera d’Esports del Comú d’Escaldes-Engordany, Laura López, ha reivindicat la voluntat de consolidar aquesta disciplina al Principat. «Volem donar-lo a conèixer, facilitar-ne l’accés, generar interès entre la població i crear una base de practicants que permeti que el pickleball creixi i es consolidi a Andorra», ha manifestat, destacant el caràcter accessible d’un esport que combina elements del tennis, el bàdminton i el tennis taula.
Divendres se celebrarà una activitat amb la Fundació Nostra Senyora de Meritxell per apropar aquest esport a persones amb discapacitat
Més enllà de la competició, l’esdeveniment incorporarà una activitat inclusiva amb la Fundació Nostra Senyora de Meritxell, prevista per divendres a les 15.00 hores, amb l’objectiu d’apropar el pickleball a persones amb discapacitat. La sessió serà dirigida per De Rueda i Rodino, mentre que també s’habilitarà una pista exterior al carrer François Mitterrand perquè la ciutadania pugui provar gratuïtament aquesta modalitat. En aquesta línia, Argemí ha remarcat que una de les principals virtuts del pickleball és la possibilitat que persones de diferents edats i condicions físiques comparteixin pista, incloent-hi practicants amb cadira de rodes.
Pel que fa al desenvolupament del torneig, divendres es disputaran les proves individuals professionals, dissabte serà el torn dels dobles masculins i femenins professionals i de diverses categories amateurs, i ja diumenge es completaran les competicions restants. El pavelló disposarà de quatre pistes interiors, una de les quals serà central i comptarà amb il·luminació professional, pantalles LED i videomarcador. A més, es repartiran 5.000 euros en premis i els partits es podran seguir en directe per internet. Des de l’organització han expressat la voluntat que l’Open tingui continuïtat al país i contribueixi a incrementar l’interès pel pickleball entre la població, informa l’ANA.