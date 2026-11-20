L’Inter d’Escaldes ha anunciat la posada a la venda d’entrades amb un descompte del 50% per als residents del Principat, una promoció que permetrà adquirir les localitats per 10 euros en lloc dels 20 euros establerts com a preu general. La iniciativa s’aplicarà concretament als sectors G i H de la tribuna principal del Nou Estadi de la FAF, amb l’objectiu de facilitar l’assistència dels aficionats del país als compromisos europeus del conjunt escaldenc.
En aquest sentit, l’entitat blau-i-negra ha explicat que la normativa de la UEFA estableix que els aficionats locals i visitants han de disposar del mateix preu per a les entrades equivalents, motiu pel qual el club ha optat per aplicar una promoció específica als residents. Així, els interessats podran adquirir les localitats de manera telemàtica a través del portal entrades.interescaldes.com, tot i que en el moment d’accedir a l’estadi hauran de presentar el passaport o la targeta de residència per acreditar que compleixen les condicions del descompte.